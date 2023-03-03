В Минске на «Атланте» останавливается производство холодильников 5 3.03.2023, 17:39

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Работники завода говорят, что на предприятии «стало совсем туго».

Минский завод холодильников, который входит в холдинг «Атлант», на следующей неделе не будет работать — с 6 по 10 марта на заводе приостановят производство. Об этом «Зеркалу» рассказали читатели. Попытались узнать причины такого решения.

О том, что на Минском заводе холодильников останавливается производство на следующей неделе, рассказали несколько сотрудников «Атланта». В распоряжении редакции есть приказ о переносе рабочих дней со следующей недели на выходные. Так, 6−10 марта заводчане будут отрабатывать 25 марта, 26 августа, 15 октября и 16 декабря.

Сотрудник «Атланта» Андрей, который работает в подразделении, не связанном с производством, уточняет: выходные планируются только для тех, кто занят в производстве холодильников. Остальные отделы, например бухгалтерия, на следующей неделе продолжат работать.

— Будет ли что-то с зарплатой, не знаю. В теории, раз плановое время работы уменьшилось, значит, за этот месяц она должна стать меньше, — рассуждает он. — А вот насчет производства знаю, что примерно месяц назад была большая партия холодильников с браком. Может, они стоят до сих пор, тут я не уверен.

По словам Артема, который работает на предприятии не очень давно, ситуация стала хуже из-за санкций.

— Люди говорят, что сейчас работаем в основном на склад, — уточняет он. — Хотя зарплату платят вовремя. Следующая неделя будет выходная у нас, а потом четыре субботы мы будем отрабатывать. Настроения у людей упаднические, мол, надо другую работу искать, но пока я не видел, чтобы кто-то уволился.

О том, что склады забиты, говорит и еще один сотрудник завода, Андрей. Он отмечает, что такое бывало и раньше, но «сейчас совсем туго стало».

— Европа закрыта, Украина тоже, сами понимаете, — рассуждает он о причинах. — А России сейчас не до наших холодильников, хотя все европейские бренды ушли с рынка.

Работник предприятия Виктор объясняет приостановку работы на неделю тем, что предприятию так выгоднее из-за выходного в Международный женский день.

— Есть вопросы со сбытом, но у нас это сезонные ежегодные вопросы. Накапливаем зимой, чтобы продать летом, потому что на холодильники летом спрос выше, — объясняет он причины складирования продукции. — По следующей неделе нам довел начальник, что для отдельных участков производства четыре рабочих дня перенесли на другие месяцы. Потому что будет выходной 8 марта и запускать производство с остановкой посреди недели невыгодно. А все остальные работают в обычном режиме.

Что говорят на «Атланте»?

На самом предприятии, куда позвонили журналисты, выходные дни с 6 по 10 марта прокомментировать не смогли. В справочной «Атланта» посоветовали обратиться в приемную заместителя генерального директора по идеологической работе и персоналу. Оттуда направили к руководительнице отдела по управлению персоналом. Которая в свою очередь тоже отказалась говорить.

— Это не в моей компетенции — давать какие-то комментарии, — заявила она. — Обратитесь, пожалуйста, к кому-то из руководства.

— Но мне сказали, что вы сможете прокомментировать.

— Вам неправильно дали телефон.

В приемной гендиректора «Атланта» и директора Минского завода холодильников Дмитрия Соколовского прокомментировать вопрос также не смогли. Cнова направили в приемную заместителя гендиректора по идеологической работе.

Там в свою очередь удивились этому факту и посоветовали еще раз обратиться к руководительнице отдела по управлению персоналом.

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