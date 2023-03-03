Топ-5 мотивирующих фильмов для просмотра вечером 1 3.03.2023, 18:01

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Эти кинокартины показывают, что любой человек обладает невероятной силой.

На этих выходных «Униан» предлагаем посмотреть пять мотивирующих фильмов о женщинах. Эти кинокартины показывают, что любой обладает невероятной силой.

«Прислуга»

Фильм, представленный в 2012 году, рассказывает историю о том, как жительница штата Миссисипи борется за права темнокожих женщин, которым приходится работать служанками.

События разворачиваются в 1960-е годы, когда права темнокожих открыто нарушались. Однако одна женщина сумела все изменить, ведь не побоялась пойти против общества.

«Солдат Джейн»

Легендарный фильм вышел еще в 1997 году. Драматический боевик рассказывает о солдате Джейн, которая стала первой женщиной, попавшей в отряд Морских котиков. Героине, которую сыграла Деми Мур, приходится бороться с предрассудками.

Фильм показывает, что мужчины напрасно недооценивают женщин. Помимо этого, кинокартина показывает, насколько женщина может быть сильна.

«Убить Билла»

Квентин Тарантино представил фильм в 2003 году. Ума Турман, сыгравшая роль смелой женщины, которая может отомстить и постоять за себя, является музой режиссера. Однако она доказала, что получила роль не просто так. Турман раскрыла всю силу женщины.

Острый сюжет и непростая история понравятся и женщинам, и мужчинам. Боевик «Убить Билла» уже стал легендарным.

«Малышка на миллион»

Драма Клинта Иствуда была представлена в 2004 году. Фильм получил четыре «Оскара» и до сих пор считается одной из самых интересных историй о женщине.

В центре сюжета - простая официантка, которая решила заняться боксом. Никто не верил в успех девушки, но она смогла доказать, что способна на многое.

«Портниха» или «Месть от кутюр»

Драматическая комедия была представлена в 2015 году. Фильм рассказывает о портнихе, которая вернулась в свой родной город. Оттуда она сбежала еще ребенком, тогда ее обвинили в убийстве.

Теперь же портниха вернулась домой и пытается жить там, где ее никто не ждал. Простой, казалось бы, сюжет, отлично демонстрирует, что женщинам не стоит бояться осуждения.

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