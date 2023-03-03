В Логойске детский сад, дом-интернат и больница остались без воды

В Логойске детский сад, дом-интернат и больница остались без воды1
- 3.03.2023, 18:16
В городе произошел серьезный прорыв трубопровода.
Сегодня, 3 марта, в Логойске произошел серьезный прорыв трубопровода вблизи дома №33 по улице Победы.
Сообщается, что устранение аварии может затянуться до 4 марта, так как коммуникации пролегают на достаточно большой глубине. Без водоснабжения остались Логойская ЦРБ, гимназия, детский сад №1 «Солнышко», дом-интернат, третья школа, многоквартирные и жилые дома, прилегающие к улицам, на которых находятся вышеуказанные учреждения.
В городе организованы пункты выдачи питьевой, а также технической воды.