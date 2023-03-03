В Логойске детский сад, дом-интернат и больница остались без воды 1 3.03.2023, 18:16

В городе произошел серьезный прорыв трубопровода.

Сегодня, 3 марта, в Логойске произошел серьезный прорыв трубопровода вблизи дома №33 по улице Победы.

Сообщается, что устранение аварии может затянуться до 4 марта, так как коммуникации пролегают на достаточно большой глубине. Без водоснабжения остались Логойская ЦРБ, гимназия, детский сад №1 «Солнышко», дом-интернат, третья школа, многоквартирные и жилые дома, прилегающие к улицам, на которых находятся вышеуказанные учреждения.

В городе организованы пункты выдачи питьевой, а также технической воды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».