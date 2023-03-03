ВСУ бьют по россиянам из французского миномета в Бахмуте: фото

ВСУ бьют по россиянам из французского миномета в Бахмуте: фото3
- 3.03.2023, 18:24
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Бойцы 93-й бригады Холодный Яр героически защищают Донецкую область.
Сегодня, 3 марта, бойцы 93-ей бригады Холодный Яр в Бахмуте показали, как работают по оккупантам из миномета французского производства. Об этом сообщают Вооруженные Силы Украины.
Они также рассказали, что для атаки «Хладнояровцы» используют минометы MO-120-RT французского производства.
Отметим, что Бахмут в Донецкой области уже долгое время является эпицентром военных действий.