ВСУ бьют по россиянам из французского миномета в Бахмуте: фото 3 3.03.2023, 18:24

2,568

Бойцы 93-й бригады Холодный Яр героически защищают Донецкую область.

Сегодня, 3 марта, бойцы 93-ей бригады Холодный Яр в Бахмуте показали, как работают по оккупантам из миномета французского производства. Об этом сообщают Вооруженные Силы Украины.

Они также рассказали, что для атаки «Хладнояровцы» используют минометы MO-120-RT французского производства.

Отметим, что Бахмут в Донецкой области уже долгое время является эпицентром военных действий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».