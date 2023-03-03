Циклонический вихрь с метелицей накроет Беларусь в субботу 3.03.2023, 18:40

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Фото: charter97.org

Прогноз погоды на первые выходные марта.

4 марта в субботу через Беларусь синоптики Белгидромета ожидают смещение циклонического вихря. Он будет стремиться из Скандинавии на Псковскую область России, а потом уйдет на Волгу.

В субботу «фронтальные разделы от циклона начнут штурмовать территорию нашей страны», утверждают белорусские синоптики. Они будут создавать поля облачности и осадков в виде снега и мокрого снега, днем по югу с дождем. В довесок к снегу еще и сильный ветер 15-20 метров в секунду, местами метель и на дорогах скользко. Температура воздуха минимальная ночью -5…+1 градус, максимальная днем -1…+5 градусов.

В воскресенье, 5 марта, Беларусь окажется в тыловой части циклона, но погода от этого не улучшится. Прогнозируются осадки, ветер, местами метель. В воскресенье в Беларусь начнет поступать холодный воздух с севера. Ночью стоит ждать морозов от -1 до -7 градусов. Днем - от небольшого минуса до небольшого плюса.

В ночь с воскресенья на понедельник -2…-8 градусов, по северу при прояснениях до -10.

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