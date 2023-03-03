Белорусский цементный завод не может расплатиться с банком 1 3.03.2023, 19:03

Нет денег.

Белорусский цементный завод обратился в суд с двумя исками к «Беларусбанку». Он просил снизить пеню за неуплату процентов по кредиту, так как на выплаты нет денег. Выездной суд состоялся на самом заводе в Костюковичах. Причиной плачевного финансового состояния предприятия его представители назвали «жесткие санкции ЕС», пишет газета «Голас Касцюкоўшчыны». Ее репортаж с суда был опубликован 2 марта. Сейчас он почему-то удален, но сохранился в кэше, передает «Зеркало».

Иски рассматривал Экономический суд Могилевской области. Один из них касался рублевого кредита, второй — валютного. Завод взял рублевый кредит у «Беларусбанка» в 2019 году. Основной долг он выплачивал, а вот с процентами во второй половине прошлого года возникла проблема.

На данный момент завод должен банку почти 2,5 млн рублей, то есть почти 1 млн евро: 2 млн 175 тыс. — проценты за август-декабрь 2022 года, еще 285 тыс. — пеня за неуплату процентов. Банк получил исполнительную надпись на взыскание с завода этой задолженности и пени. Завод же в ответ подал иски с просьбой признать исполнительную надпись по пене не подлежащей исполнению, а сумму пени снизить на 95%.

Как сообщает газета, замначальника договорного отдела БЦЗ Олеся Укроженко, которая представляла завод в суде, объяснила, что расплатиться по кредиту завод не может из-за «острого дефицита финансовых средств». Одной причиной она назвала то, что продукция завода сезонная и осенью-зимой ее мало покупают.

Но вторая причина нехватки оборотных средств — «жесткие санкции в отношении Беларуси», заявила Укроженко. По ее словам, из-за санкций завод не может поставлять цементную продукцию в ЕС и по его территории, что привело к снижению продаж на экспорт.

Представительница предприятия подчеркнула, что БЦЗ — градообразующее предприятие, своевременно платит зарплату и налоги, а потому заслуживает того, чтобы ему снизили пеню, которая по договору установлена очень высокой и еще больше ухудшит финансовую ситуацию завода.

Сообщается, что суд учел «социальную значимость объекта», все обстоятельства, готовность сторон к мирному соглашению о выплате задолженности по процентам по специальному графику и тот факт, что частично завод эту задолженность уже выплатил. Поэтому суд согласился снизить пеню для предприятия на 95%.

Второй аналогичный иск о валютном кредите был рассмотрен с такими же результатами.

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