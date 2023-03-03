Россия законсервирует «Северные потоки» 3.03.2023, 19:13

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Москва не видит особых перспектив улучшения отношений с Западом в обозримом будущем.

Россия запечатает и законсервирует газопроводы «Северный поток», поскольку нет никаких планов по их ремонту или вводу в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом сообщили источники Reuters, знакомые с этими планами.

«Газпром» заявлял, что технически возможно отремонтировать разорванные трубопроводы. Однако два источника агентства, знакомые с планами, заявили, что Москва не видит особых перспектив улучшения отношений с Западом в обозримом будущем, достаточного для того, чтобы трубопроводы понадобились.

Один российский источник заявил, что Россия «похоронила» проект. Двое других заявили, что пока планов по ремонту разорванных трубопроводов нет, однако их сохранят для возможного возобновления работы в будущем. Источник Reuters допускает, что если сжиженный природный газ из США, которым Европа частично заменила российское топливо, заметно подорожает, возможно, европейские страны будут готовы возобновить закупки в больших объемах у России.

В рамках консервации разорванные концы труб загерметизируют. Также на них нанесут покрытие для предотвращения дальнейшей коррозии под воздействием морской воды.

Взрывы на двух нитках «Северного потока — 1» и одной нитке «Северного потока — 2» произошли 26 сентября. Поврежденные участки газопроводов пролегают в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Инциденты расследуют правоохранительные органы этих стран и Германии. Все они пришли к выводу, что это была диверсия, однако кто за ней стоит, до сих пор неизвестно.

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