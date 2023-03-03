Лаврова осмеяли на G20 после заявлений о войне в Украине

Лаврова осмеяли на G20 после заявлений о войне в Украине20
- 3.03.2023, 19:35
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Видеофакт.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров был осмеян залом на международной политологической конференции Raisina Dialogue в Индии, которая состоялась после встречи министров G20.
«Мы пытаемся остановить войну, которая была развязана против нас с использованием украинского народа», — заявил Лавров, после чего зал разразился смехом.
Лавров был вынужден прерваться, а затем трижды повторил: война «повлияла, повлияла, повлияла» на политику России.