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Лаврова осмеяли на G20 после заявлений о войне в Украине

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  • 3.03.2023, 19:35
  • 13,082
Лаврова осмеяли на G20 после заявлений о войне в Украине
Сергей Лавров

Видеофакт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был осмеян залом на международной политологической конференции Raisina Dialogue в Индии, которая состоялась после встречи министров G20.

«Мы пытаемся остановить войну, которая была развязана против нас с использованием украинского народа», — заявил Лавров, после чего зал разразился смехом.

Лавров был вынужден прерваться, а затем трижды повторил: война «повлияла, повлияла, повлияла» на политику России.

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