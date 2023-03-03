Лаврова осмеяли на G20 после заявлений о войне в Украине 20 3.03.2023, 19:35

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Сергей Лавров

Видеофакт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был осмеян залом на международной политологической конференции Raisina Dialogue в Индии, которая состоялась после встречи министров G20.

«Мы пытаемся остановить войну, которая была развязана против нас с использованием украинского народа», — заявил Лавров, после чего зал разразился смехом.

Лавров был вынужден прерваться, а затем трижды повторил: война «повлияла, повлияла, повлияла» на политику России.

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