Украина начала строить вторую линию противотанковых рвов на границе с Беларусью 3 3.03.2023, 19:58

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Киев готовится к возможной атаке с территории Беларуси.

В Ровненской области в рамках усиления фортификационных сооружений на границе с Беларусью украинские военные начали обустраивать вторую линию противотанковых рвов. Об этом рассказал глава военной администрации Виталий Коваль.

«На границе с Беларусью кипит работа. Мы ежедневно строим фортификационные и инженерные сооружения. Копаем вторую линию противотанковых рвов и возводим заграждения, используя специальные бетонные конструкции — тетраэдры», — написал он.

Ранее Коваль сообщал, что в Ровненской области заминирован весь пограничный периметр.

«В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровненской области — это целиком леса и болота. Только безумец отважится лезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровненщины станет кровавым болотом, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси», — говорил глава ОВА.

Напомним, в январе 2023 года украинские военнослужащие провели учения возле границы с Беларусью, во время которых отработали меры по обороне страны в случае нового вторжения с севера. Сообщается, что в Ровенской области силовики отрепетировали алгоритмы совместных действий по боям в городских условиях. Кроме того, отрабатывались навыки по ведению оборонительных боев, уничтожению колонн и диверсионных групп противника, а также контрнаступательным действиям — об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в своем телеграм-канале.

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