«Когда утром спишь, а рядом включают чайник − не очень комфортно» 2 3.03.2023, 20:18

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Минчане рассказали, как живется в квартирах-студиях.

В последние годы все белорусские застройщики имеют в своем ассортименте малогабаритные квартиры. Очень много студий предлагается в «Минск Мире», в Новой Боровой продают 26-метровые квартиры с отделкой, а в Фаниполе строят дом с жильем в 19 «квадратов». И хотя спрос на квартиры-малютки не проседает, каждая новость о студиях сопровождается массой негатива. Неужели в студиях и правда все так плохо? Realt.by нашел тех, кто жил (или живет) в студиях, и спросил у них про плюсы и минусы такого жилья.

Алеся снимала квартиру-студию, чтобы быть поближе к работе:

− Несколько лет назад я снимала небольшую квартиру недалеко от Парка Челюскинцев. Кажется, это была обычная хрущевка, переделанная под студию. Из изолированных помещений там был только туалет. Самым важным для меня было то, что это жилье было аккуратным и располагалось рядом с работой. То есть, я не тратила время на такси и общественный транспорт. В то время я работала по 12 часов в день: уходила с утра, приходила поздно вечером, питалась на работе. Квартира мне была нужна исключительно для сна. В той студии мне было удобно. Никаких минусов я не видела. Подружки приходили без проблем, места всем хватало. Позже мое семейное положение изменилось, и я переехала к мужу. Теперь мы живем в стандартной мапидовской «однушке» с прихожей, коридором и отдельной кухней.

Марина говорит, что главный плюс квартир-студий — новые дома, в которых они расположены:

− Для меня вопрос «„двушка“ в хрущевке или новая студия» — на момент покупки и выбора квартиры не стоял. Я точно знала, что в старом доме, пропахшем борщами и котлетами, жить не хочу. В итоге выбрала компактную квартиру в известном квартале в пригороде столицы. У меня новый современный подъезд, закрытый двор, приятные соседи, хороший вид из окна. Метров для одного человека вполне хватает. Да, вещей в такой квартире много не накопишь, приходится все время «расхламляться», зато все находится рядом. Как некоторые шутят, «одной рукой открываешь входную дверь, второй — закрываешь окно». Учитывая площадь, я продумывала наполнение пространства вместе с дизайнером. В итоге, у меня «многоэтажная» мебель и рационально используется каждый сантиметр комнаты. Из плюсов — уборки тут меньше, чем в обычной квартире.

Евгений замечает, что самое неприятное в студии — это отсутствие личного пространства:

− Даже с самым любимым и близким человеком непросто постоянно находиться в одном помещении. Уединиться в малогабаритной квартире можно разве что в ванной. Мы с будущей женой работали в столице соседнего государства и снимали 18-метровую студию рядом с метро. Поначалу нам нравилось — все стильно, современно, похоже на номер в отеле. Но потом, конечно, выявились неудобства. И это не только нехватка места для вещей. К примеру, у нас с девушкой были разные графики. Она вставала рано, я — позже. Точнее мы все равно просыпались вместе, ведь чайник, холодильник, микроволновка и даже прихожая — все это находилось в одном пространстве. Когда утром спишь, а рядом включают чайник, вся техника начинает гудеть, шуметь и скрипеть − не очень комфортно. Впрочем, мы прожили там несколько лет, даже приглашали к себе белорусских родственников с ночевкой и праздники устраивали. Уже потом вернулись в Минск и построили собственную квартиру. Сейчас мы живем в «двушке» с ребенком и места по-прежнему мало. Как некоторые умудряются жить в студии с детьми — я не представляю.

А вот Николай считает, что студии надо покупать не для жизни, а исключительно под сдачу:

− Выбираете хорошую новостройку в нормальном месте, желательно — на одном из последних этажей, обставляете квартиру мебелью и всякими штучками под «зара хоум», делаете красивые фото и успешно сдаете за 350, а то и за 400 долларов в месяц. Ну, а как собственное чадо подрастет, то можно и его туда переселить: для молодого человека, студента − 25 метров вполне достаточно. Вдвоем, а тем более семьей, конечно, лучше жить в обычной квартире — со стенами.

Наталья живет в Польше и говорит, что там многие из экономии предпочитают жить в небольших квартирах:

− В Польше абсолютная норма − арендовать студию в 30 «квадратов» на семью из четырех человек за 500 долларов. С такими еще стеклянными балкончиками, с которых все друг на друга смотрят. Мои коллеги-польки в большинстве своем живут в квартирах до 40 «квадратов» и не понимают, зачем нужно больше. Это ведь и ремонт дороже, и коммуналку больше платить, и ипотеку дольше выплачивать. А так на сэкономленные деньги лучше куда-то съездить отдохнуть.

Елена успела пожить и на 25 «квадратах», и на 50:

− Я долго снимала квартиры в Минске и перепробовала разные форматы. К примеру, как-то я снимала «двушку» в старой пятиэтажке (по цене она была как «однушка»), но второй комнатой в квартире вообще не пользовалась. Мне хватало большой комнаты для жизни и всех своих вещей, а в маленькую комнатушку по соседству я просто не заглядывала. Потом я арендовала более дорогую, но меньшую по метражу студию, и там мне было гораздо лучше. Меня ждал новый ремонт, высокие потолки и красивые панорамные окна. Возможно, если бы на моем месте была пара или семья, то им была бы нужна вторая комната, но для одиночки студия — то, что нужно.

Почем продают студии в Минске?

К примеру, вот эта студия с ремонтом, кухней и техникой площадью 25 «квадратов» в Новой Боровой продается за 47,9 тысячи долларов.

В этом же квартале ищет нового владельца 26-метровая готовая студия. В квартире за 51,5 тысячи долларов также есть ремонт и кухня.

В «Минск Мире» сейчас за 51,4 тысячи долларов продается 30-метровая студия с отделкой от застройщика в доме «Хельсинки». Подобных вариантов здесь много.

А вот эта 29-метровая квартира в том же «Минск Мире» не только с ремонтом, но и мебелью, предлагается за 58,9 тысячи долларов.

Также можно найти студии и в других районах города. Вот стильная 27-метровая квартира с ремонтом и мебелью рядом с метро «Михалово». Продается за 58 тысяч долларов. Пишут, что отличный вариант для сдачи в аренду.

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