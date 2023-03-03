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РосСМИ показали видео с места падения Су-34 оккупантов под Енакиево

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  • 3.03.2023, 20:22
  • 2,116
РосСМИ показали видео с места падения Су-34 оккупантов под Енакиево

На видео можно заметить обломки самолета, которые загорелись при падении.

Сегодня, 3 марта, украинские военные сбили под временно оккупированным Енакиево Донецкой области Су-34 россиян. Появилось видео с места падения борта.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пропагандистское издание «РИА-Новости» в Telegram.

На видео можно заметить обломки Су-34, которые загорелись при падении.

При этом, как утверждает пропагандистское издание, гауляйтер Енакиево заявил о том, что пилоты якобы не пострадали.

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