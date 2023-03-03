ЕC отправит в Украину 5700 солнечных панелей

ЕC отправит в Украину 5700 солнечных панелей1
- 3.03.2023, 20:39
Панели помогут стране укрепить энергетическую безопасность.
Европейский союз отправит первую партию из 5700 солнечных панелей в Украину.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Я пообещала работать с Украиной по возобновляемым источникам энергии, важным для ее энергетической безопасности», - говорится в заявлении.
Президент Еврокомиссии заявила, что первая партия из 5 700 солнечных панелей скоро будет отправлена в Украину.
Она поблагодарила еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон за работу с промышленностью по этому вопросу.
«Я уверена, что пожертвований будет больше», - сказала Урсула фон дер Ляйен.