На Таганрогском авиаремонтном заводе подтвердили прибытие самолета А-50 из Беларуси 3.03.2023, 20:59

Самолет будут ремонтировать после взрывов в Мачулищах.

В четверг, 2 марта, белорусские госСМИ опубликовали видео летящего в воздухе самолета А-50 с бортовым номером 43, на который, вероятно, 27 февраля совершили атаку белорусские партизаны. Пропагандисты сообщили, что борт «цел, невредим и несет службу в обычном режиме» и в соответствии с планом «совершил облет государственной границы в группе и сопровождении других самолетов». Телеграм-канал пресс-службы Лукашенко и вовсе заявил, что А-50 сопровождал «борт № 1».

Под видом сотрудника белорусского аэродрома в Мачулищах, где базировался А-50, журналистка «Зеркала» позвонила на «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева». В его состав входит 325-й Авиационный ремонтный завод, который занимается восстановлением подобной техники. В приемной отметили, что самолет с бортовым номером 43 действительно поступил к ним.

— Я вам звоню по поводу ремонта самолета А-50, который из Беларуси к вам поступил. Мое начальство сказало у вас уточнить подробности…

— А-50? 43-й борт вы имеете в виду?

— Да-да.

— Я вам дам телефон, свяжетесь по нему. Это директор дирекции гарантийного и сервисного обслуживания.

— Просто мне дают эти номера, мне хотя бы надо узнать, сколько самолет на ремонте будет…

— Это точно к нему. Этот самолет в его ведомство поступил.

— Это точно тот самолет, из Беларуси?

— Да-да, тот, который вчера к нам прибыл.

В приемной журналистке дали несколько номеров, однако ни по одному из них нам не ответили. Уточнить какие-либо другие подробности по поводу самолета в приемной не смогли.

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