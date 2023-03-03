Белорусский бренд ZNWR отказался от сотрудничества с российским фондом, помогающим мобилизованным 3.03.2023, 21:14

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Ранее информация о работе ZNWR с фондом вызвала скандал.

Белорусский бренд одежды ZNWR принял решение прекратить сотрудничество с российским фондом «Просто». Об этом сообщил основатель бренда Максим Ганисевский. Ранее информация о работе ZNWR с фондом вызвала скандал из-за того, что фонд, как выяснилось, оказывает помощь мобилизованным армии РФ, воюющим в Украине.

Основатель ZNWR Максим Ганисевский отметил, что заголовки СМИ «искажают реальную ситуацию». Он объяснил, что они в декабре решили найти способ отдавать нуждающимся вещи бренда, непригодные для продажи, и выбор пал на крупный российский фонд «Просто», который помогает малоимущим, а некондиционную одежду отдает в переработку. Ганисевский уверяет, что его компания не знала о помощи «Просто» мобилизованным.

«Мы нигде не видели никакой информации о помощи мобилизованным. Если бы такая информация была, мы бы, конечно, с этим фондом не сотрудничали, — уверяет Ганисевский. — Как оказалось позже, это была разовая частная инициатива некоторых участников фонда. Эта помощь заняла меньше 0,1% от деятельности фонда».

Ганисевский подчеркивает, что ZNWR никогда не имел никакого отношения к милитаристским проектам, это «противоречит философии и ценностям бренда». Он заявил, что его компания уже не раз занималась благотворительностью, передавала вещи в проект «Каліласка», Красный Крест, бездомным, детям в детских домах и Белорусском детском хосписе, покупала дрова для пенсионеров из глубинки и так далее. Кроме того, ZNWR делал посты и выпускал вещи с декларацией позиции в поддержку мира, а в Москве и Петербурге в начале войны и вовсе оклеили витрины магазинов слоганом «People for peace» («Люди за мир»).

«И сейчас у нас был чистый мотив, и это на самом деле обидно, когда ты делаешь благотворительный проект, а тебя все равно поливают грязью», — пишет Ганисевский.

Тем не менее компания решила прекратить сотрудничество с фондом «Просто», так как «против любых проектов, связанных с милитаризмом».

«Сейчас мы в поиске новых партнеров, с которыми будем проделывать работу по передаче вещей нуждающимся и переработке старых вещей в новое сырье, потому что это правильная идея и она должна быть реализована», — резюмировал основатель ZNWR.

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