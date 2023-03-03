Буданов: Украина и Россия весной сразятся в решающей битве этой войны 1 3.03.2023, 21:19

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Кирилл Буданов

Глава ГУР Минобороны Украины спрогнозировал ход войны.

Российские власти тратят чрезвычайно большое количество ресурсов для захвата украинской территории.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова для USA TODAY.

По его словам, уже этой весной Украина и Россия столкнутся в решающей битве, которая будет последней до окончания войны. Однако он не предоставил никаких подтверждений своим словам.

При этом Буданов обратил внимание, что Москва начала вести интенсивную информационную войну, потому что российские власти понимают, что настоящую войну выиграть не сможет.

«Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, они будут выведены из военного состава», - сказал глава ГУР.

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