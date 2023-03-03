Что такое счастье и от чего оно зависит: ученые дали ответы на эти вопросы 4 3.03.2023, 21:27

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Для этого нужно было более 80 лет наблюдать за несколькими поколениями людей.

Что такое счастье и как стать счастливым — одни из самых популярных вопросов человечества. Ученые из Гарвардского университета приблизились к разгадке — они раскрыли секрет счастья. Ученые провели очень долгий эксперимент — более 80 лет они наблюдали за жизнью 724 живущих в Бостоне мужчин и их близких, пытаясь понять, что же делает их счастливыми. Вывод оказался неожиданным, пишет издание Walla. С 1938 года испытуемых периодически опрашивали на предмет «удовлетворенности жизнью». И выяснилось, что хорошие отношения с другими людьми для нашего счастья гораздо более важная вещь, чем деньги и успех, пишет «Блокнот».

«Самое удивительное, что хорошие отношения не только делают нас счастливыми на протяжении всей жизни, но делают наше тело и мозг более здоровыми. Мы живем дольше», — отметили исследователи. Ученые утверждают, что социальные отношения во многом связаны со здоровьем и долгой жизнью. Это подтверждают и другие исследования, которые показывают, что люди с сильными социальными связями имеют на 50% больше шансов выжить в любой ситуации. Участники исследования, которые не уделяют время другим людям, оказались изолированными и несчастными. Кроме того, не стоит забывать тех, кто вам действительно помогает — и кому вы помогаете. Причем, поддержка может быть разной — в работе, увлечениях, обучении, уверенности в себе, просто на уровне интереса, романтических отношений или совместного времяпрепровождения.

Также ученые выяснили, что счастье для многих испытуемых не было целью, а стало процессом. И в сложные, трудные времена люди оставались счастливыми благодаря своим крепким отношениям с близкими и друзьями.«Хорошая жизнь радостна и сложна. Она полна любви, но также и боли. Причем, это непредсказуемо. Но если трудности преодолеваются с поддержкой, то жизнь кажется счастливой. Это процесс», — отмечают ученые.

Многим сохранять ощущение счастья помогал собственный опыт. Авторы упоминают подход W.I.S.E.R для решения проблем — что значит Watch, Interpret, Select (a response), Engage, Reflect. И в переводе на русский: смотреть, интерпретировать, выбирать ответ, действовать, извлекать уроки.

Ещё одно открытие, к которому пришли ученые — это то, что счастье можно найти в любое время. Многие ошибочно считают, что их жизнь ужасна и изменить ничего нельзя, но это не так. Например, один часовщик, участвовавший в исследовании, всю свою жизнь был в несчастливом браке, но когда он расстался со своей женой в возрасте 68 лет, он начал ежедневно общаться с людьми из своего местного клуба здоровья. Его оценка счастья поднялась до максимально возможного уровня. Кроме того, было доказано, что счастье не связано с детством. Даже люди с несчастным детством, выращенные пьяными родителями или в неблагополучных районах, позже смогли стать счастливыми.

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