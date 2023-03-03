В России заявили об атаке на Брянский аэропорт

В России заявили об атаке на Брянский аэропорт5
- 3.03.2023, 21:29
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Там прозвучали взрывы.
Сегодня, 3 марта, в районе Брянского аэропорта раздались несколько взрывов. Украину уже обвиняют в «атаке».
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пропагандистский Telegram-канал Mash.
По его информации, в районе аэропорта были слышны два взрыва.
«Предварительно, системой ПВО был сбит украинский дрон», - рассказывают пропагандисты.
При этом местные издания пишут, что после взрыва в небе появилось желтое свечение.
Власти Брянской области в комментарии «РИА-Новости» уже якобы опровергли информацию о сработавших системах ПВО в городе.
«Звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер», - пишет пропагандистское издание со ссылкой местные власти.