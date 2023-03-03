Белорусы смогут бесплатно отправить к 8 Марта открытки через «Белпочту» 3.03.2023, 21:37

В рамках акции можно отправить открытки политзаключенным.

В компании «Белпочта» проводят праздничную акцию и предложили белорусам бесплатно отправить поздравительные открытки к Международному женскому дню 8 Марта. Акция «Весенний комплимент» стартует в ближайшие дни, пишет телеграм-канал «Белпочты».

Акцию проведут в отдельных отделениях почтовой связи по Беларуси. Так белорусы смогут сами выбрать и подписать открытку родным с 8 Марта, а отправить ее адресату можно будет абсолютно бесплатно.

- В Минске акция будет проходить 6 марта в Минском почтамте, что расположен на проспекте Независимости, 10. Отправить открытку бесплатно будет возможно с 10.00 до 12.00 часов, а также с 17.00 до 19.00 вчера, - пояснили в пресс-службе.

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