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США предоставляют Украине новый пакет военной помощи

  • 3.03.2023, 21:54
США предоставляют Украине новый пакет военной помощи

На $400 млн.

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. Об этом в Twitter 3 марта сообщил корреспондент Voice of America Джефф Селдин.

Журналист ссылается на пресс-релиз с заявлением госсекретаря Энтони Блинкена.

В документе указано, что это 33-й пакет военной помощи с августа 2021 года. Он содержит больше боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, которые украинцы «применяют очень эффективно для своей защиты», боеприпасы для бронированных машин Bradley и другое.

Блинкен также напомнил, что США продолжают консолидировать международную поддержку Украины, и сейчас ее поддерживают более 50 государств.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил в Telegram о новом пакете военной помощи США.

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