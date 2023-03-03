Дмитрий Муратов: Лукашенко еще будет сидеть, когда Беляцкий выйдет 3 3.03.2023, 22:12

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Дмитрий Муратов

Дни лукашистов сочтены.

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что за приговором Алесю Беляцкому и его коллегам стоит белорусский диктатор Александр Лукашенко.

«Надеюсь, ни у кого нет ни малейшего сомнения в том, что это был его суд, а не приговор какого-то независимого суда в Беларуси. Это личный мстительный, мелочный, глубоко агрессивный и обреченный суд самого Лукашенко», - сказал Муратов.

«Диктаторы, к которым относится Лукашенко, сажают людей за то, чтобы смены власти не было вообще. Они защищают себя, а не осуждают Алеся, Стефановича, Лабковича. Они не их сейчас осуждают, они для себя готовят бесконечную и бессмертную, как им кажется, власть. Но, как известно, этого не будет. Вечной власти, как и вечной жизни не будет», - заявил Муратов, высказав предположение, что «Лукашенко еще будет сидеть, когда Беляцкий выйдет».

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