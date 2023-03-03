Питерский СКА победил минское «Динамо» во втором матче плей-офф КХЛ 3.03.2023, 22:30

Хоккеисты минского «Динамо» пропустили пять шайб.

3 марта минское «Динамо» провело второй матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После сенсационной победы в первом поединке серии белорусская команда проиграла СКА из Санкт-Петербурга — 2:5.

Хозяева, неожиданно уступившие на старте противостояния, попытались со старта смять «Динамо». «Зубры» справлялись лишь до поры до времени. А затем пропустили трижды в течение пяти минут первого периода. Василий Глотов открыл счет, завершив розыгрыш партнеров. Святослав Гребенщиков удвоил перевес СКА. Отметим, что обе шайбы были заброшены, когда у «Динамо» только-только появился игрок после удаления, передает «Зеркало» .

Наконец, еще через минуту после гола Гребенщикова Игорь Ожиганов «обокрал» завозившегося с шайбой Владимира Алистрова и технично поразил цель.

Во втором периоде Райан Спунер сократил отставание в счете выстрелом под перекладину. Он же имел хороший шанс, попав в штангу.

В заключительной трети матча вначале отличился Марат Хуснутдинов, а затем пришел черед Никиты Пышкайло. Белорусский защитник СКА Степан Фальковский установил окончательный результат на 59-й минуте — 5:2.

Третий матч серии до четырех побед состоится 5 марта в Минске.

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