Украина получит от Еврокомиссии 50 собак-саперов 3.03.2023, 22:37

ЕС оплатит профессиональную подготовку животных.

В связи с тем, что площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом, Еврокомиссия оплатит подготовку 50 собак-саперов, которые помогут разминировать украинские территории. Об этом сообщает «Польское радио».

Первую группу собак, наученных искать взрывчатые вещества, уже передали украинским специалистам. Животных, обученных в Бельгии, отправят батальону разминирования, действующему в составе Вооруженных сил Украины.

«Сегодня мы передаем первых девять собак, специально обученных для поиска взрывчатых веществ, для помощи в разминировании Украины. В октябре этого года передадим следующих собак. Окончательно к концу следующего, 2024 года мы передадим 50 собак-саперов, которые будут помогать в разминировании Украины», – отметила представительница Европейской комиссии в Польше Ева Моделевская.

Сообщается, что собаки, переданные в Украину, это в основном бельгийские овчарки.

Проект реализуется Генеральным директоратом по миграции и внутренних дел Европейской комиссии.

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