Украинские пограничники под Бахмутом отбили у «вагнеровцев» опорный пункт 3.03.2023, 22:48

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Ликвидированы три десятка россиян.

Украинские пограничники на Восточном фронте ликвидировали три десятка россиян и перехватили дрон.

Кроме того, как сообщает Государственная пограничная служба Украины, они отбили позиции.

В Бахмуте под прикрытием артиллерии «вагнеровцы» атаковали опорный пункт украинских пограничников. Защитники совершили удачный маневр и начали стрелковый бой, который продолжался до темноты. В результате действий пограничников позиции удалось отбить.

Кроме того, в Донецкой области они остановили попытку прорыва россиян в один из населенных пунктов. Пограничники-минометчики «ловили» малые стрелковые группы противника во время их передвижения. Окончательно ликвидировали штурмовиков из стрелкового оружия.

«Луганщина. Пограничники приземлили вражеский коптер. Дрон достался защитникам невредимым, поэтому теперь будет помогать уничтожать оккупантов», - отмечают в ГПСУ.

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