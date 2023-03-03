Видеофакт: муравей пытается украсть бриллиант 1 3.03.2023, 23:10

1,812

Насекомое пыталось утащить его «в подарок королеве».

В Сети завирусилось видео, на котором муравей прямо под носом у человека пытался украсть драгоценный камень бриллиант. Эту удивительную историю описывает IFLScience.

На кадрах видно, как крохотное насекомое схватило бриллиант весом не менее 0,5 карата и пыталось утащить его «в подарок королеве». В частности, ученые говорят, что муравьи на самом деле собирают разные предметы, чтобы украсить колонию.

На счет этого случая, предполагается, что насекомое вцепилось в драгоценный камень из-за того, что он, вероятно, был покрыт каким-то привлекающим веществом.

«Муравьи являются отличными собирателями и способны преодолевать огромные расстояния в окружающей среде, чтобы вернуться домой с драгоценной добычей. Правда, как правило, она едва ли может стоить около тысячи долларов. Также известно, что муравьи способны не только искать пищу, но и выносить отходы или тела свои мертвых собратьев, чтобы освободить место в колонии и сохранить вещи в безопасности», - говорится в сообщении.

Впрочем, утащить бриллиант муравью все же не удалось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».