The Economist: Китай взбешен на РФ из-за утечки переговоров о поставках оружия

The Economist: Китай взбешен на РФ из-за утечки переговоров о поставках оружия4
- 3.03.2023, 23:18
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Китай хотел, чтобы любая поддержка России оставалась в тайне.
Китай взбешен на Кремль из-за того, что их дискуссии о продаже оружия были подхвачены США и обнародованы.
Об этом сообщает The Economist.
По данным издания, Китай хотел, чтобы любая поддержка России оставалась в тайне, ведь он знает, что поддержка РФ подорвала бы его претензию быть нейтральным посредником. А именно это Китай указал в своем «мирном плане», опубликованном 24 февраля.
Кроме того, обнародование китайской помощи России может еще больше отравить отношения с Америкой и спровоцировать негативную реакцию в Европе.