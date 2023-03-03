The Economist: Китай взбешен на РФ из-за утечки переговоров о поставках оружия 4 3.03.2023, 23:18

4,576

Китай хотел, чтобы любая поддержка России оставалась в тайне.

Китай взбешен на Кремль из-за того, что их дискуссии о продаже оружия были подхвачены США и обнародованы.

Об этом сообщает The Economist.

По данным издания, Китай хотел, чтобы любая поддержка России оставалась в тайне, ведь он знает, что поддержка РФ подорвала бы его претензию быть нейтральным посредником. А именно это Китай указал в своем «мирном плане», опубликованном 24 февраля.

Кроме того, обнародование китайской помощи России может еще больше отравить отношения с Америкой и спровоцировать негативную реакцию в Европе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».