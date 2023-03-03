Россияне вырыли вдоль пляжей в Крыму сотни километров окопов 2 3.03.2023, 23:27

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Видео.

Российские солдаты очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на спикера оперативного командования «Юг» Владислава Назарова в Telegram.

«Траншеи длинною примерно в 200 км вырыли оккупанты вдоль крымских пляжей», - написал Назаров.

При этом спикер ОК «Юг» прикрепил видео, на котором можно заметить окопы в Евпатории.

«Это так армия РФ пытается уберечься от высадки украинского десанта», - добавил он.

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