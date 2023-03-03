Приговор Нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому всколыхнул весь мир 3.03.2023, 23:42

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Алесь Беляцкий

О позорном приговоре по «делу Весны» пишут от Арабских Эмиратов до Японии.

Суд Ленинского района Минска «прославился» на всю планету: о приговоре по делу «Весны» пишут от Арабских Эмиратов до Японии. Не каждое десятилетие судят лауреата Нобелевской премии мира, пишет «Белсат».

«Запертые в клетке и скованные наручниками борцы за права человека, получившие мировое признание, – вот красноречивая иллюстрация характера беларусского правосудия, отправившего за решетку только на протяжении последних двух лет более полутора тысяч политзаключенных», – прокомментировал суд правозащитный центр «Весна».

Семь беларусских правозащитных организаций подписали письмо в поддержку «Весны» и против судебного преследования «весновцев».

«Правозащитник и литератор Алесь Беляцкий сегодня олицетворяет собой все гражданское общество Беларуси, которое не хочет мириться с несправедливостью и нарушениями прав человека в Беларуси, уничтожением беларусской культуры, – написала председатель Беларусского ПЕНа Татьяна Нядбай в совместном заявлении с Международным ПЕНом.

О приговоре высказались и многие другие белорусские организации и известные беларусы. А белорусский Пресс-клуб упомянул цитаты самого Беляцкого из недавно изданной книги.

К приговору было большое внимание и за границей, в том числе на уровне Организации Объединенных Наций.

«Отсутствие независимости судебной системы и другие нарушения гарантий справедливого судебного разбирательства привели к уголовному преследованию, осуждению и наказанию правозащитников в Беларуси за их законную правозащитную деятельность», – заявила представительница Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

«Политически мотивированные приговоры Беляцкому и активистам «Весны» – это оскорбление правосудия. Я призываю их освободить. Европарламент поддерживает свободную Беларусь», – написала председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

«Попытка заглушить их провалится. Мы понесем их голоса», – пообещала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Верховный представитель Евросоюза по делам внешней политики Жозеп Боррель упомянул слова самого Беляцкого: «Так случается, что люди, которые наиболее ценят свободу, чаще всего ее лишены». Те же слова цитировал Нобелевский комитет.

Вместе с Беляцким был осужден Валентин Стефанович, вице-президент Международной федерации за права человека (FIDH).

«Невинные люди попадают в тюрьму, потому что они отказались отступить, пойти на компромисс со своими ценностями и своей работой», – прокомментировала президент FIDH Алис Могве.

Решение прокомментировали и многие политики и государственные учреждения.

«Власти неоднократно пытались заставить его замолчать, но Алесь Беляцкий не отступил ни на шаг в своей борьбе за права человека и демократию в Беларуси», – написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Минский режим насилием и тюрьмой борется с гражданским обществом. Это такой же ежедневный позор, как и поддержка Лукашенко путинской войны», – заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Приговор осудили также министерства иностранных дел Литвы и Франции, премьер-министр Латвии, министры иностранных дел Эстонии и Швеции, посольство Соединенных Штатов в Беларуси… Высказал свое отношение к приговору даже посол Ирландии в Литве:

Европарламентарий из Нидерландов Тейс Ретен назвал суд «фальшивым и позорным», а также опубликовал прежнее видео, на котором с трибуны Европарламента говорил о Беляцком как об «абсолютном маяке прав человека» и своем друге, а также призвал синхронизировать санкции против Кремля и режима Лукашенко.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко прокомментировал кратко: «Это политический приговор! Алесь Беляцкий должен быть на свободе!».

О решении писало множество зарубежных изданий.

Агентство «Reuters» отметило, что приговоры «весновцам» вызвали возмущение, и отдельно перасказало биографию Беляцкого.

«The New York Times» и «The Washington Post», BBC и «The Guardian», «France24» и «Le Monde», «Der Tagesspiegel» и «Zeit», «Anadolu» и «Al Jazeera» – практически все крупные СМИ других стран сообщили о приговорах. Новость попала в издания из Арабских Эмиратов, Индии, Японии, Канады, Мексики…

«Лукашенко, который управляет бывшей советской страной железной рукой с 1994 года, развязал жестокий разгон протестующих, самый масштабный в истории страны. Более 35 тысяч человек были арестованы, тысячи избиты полицией», – пишет «Time».

«Диктаторский режим Александра Лукашенко продолжает политическое преследование в Беларуси. По состоянию на 3 марта политзаключенными в стране признаны 1458 человек», – отмечает «Укрінформ».

«Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политзаключенных», – комментирует приговор редактор Русской службы BBC Стив Розенберг.

«Ранее в истории лишь дважды случалась ситуация, когда Нобелевскую премию мира давали человеку в неволе», – напоминает «Rzeczpospolita».

А российская «Новая Газета. Европа» издает манифест «Освободить Беляцкого – освободить всех» от белорусской журналистки Ирины Халип, в котором она называет приговор Беляцкому «испытанием для всего цивилизованного мира» и упоминает, как Красный Крест во время Первой мировой войны освобождал из российского плена лауреата Нобелевской премии по медицине, австрийца Роберта Барани, как снова попала за решетку бирманская лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и как не дождался свободы китайский лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо.

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