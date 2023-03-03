NYT назвала кандидатов на самую высокопоставленную должность в армии США 3.03.2023, 23:56

Сейчас пост председателя Объединенного комитета начальников штабов США занимает Марк Милли.

Генерала Марка Милли на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов США, который считается самой высокопоставленной должностью в американской армии, могут сменить генералы Чарльз Браун-младший или Дэвид Бергер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Полномочия 64-летнего Милли истекают этой осенью — он занимает данный пост с октября 2019 года, ранее генерал был главой штаба армии США.

61-летний Браун на данный момент — начальник штаба Военно-воздушных сил США, 63-летний Бергер — комендант корпуса морской пехоты. Собеседники газеты указывают, что Браун имеет больше шансов стать председателем Объединенного комитета начальников штабов.

Начальник штаба Военно-воздушных сил США — первый афроамериканец на этом посту. Если назначат его, то он станет вторым чернокожим мужчиной, который бы занял столь высокий пост в вооруженных силах страны. Кроме того, в США впервые бы в руководстве оборонным аппаратом было два афроамериканца (помимо главы Пентагона Ллойда Остина).

Газета отмечает, что Браун, по словам коллег, «тверд и методичен» и имеет опыт в тихоокеанском регионе, что важно из-за опасений столкновений с Китаем. Бергер командовал пехотинцами в Ираке и Афганистане, он пытался обновить морскую пехоту, но некоторые его решения встретили протесты — например, решение отказаться от танков.

Решение будет принимать президент США Джо Байден, затем кандидатуру должен утвердить сенат.

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