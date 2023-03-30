В Турции спасли кота, который провел под завалами почти 50 дней 30.03.2023, 1:42

Британский серебристый кот по имени Хан сейчас находится у ветеринара.

В турецкой провинции Кахраманмараш кот находился под завалами в течение 49 дней после разрушительных землетрясений в феврале и смог выжить.

Об этом говорится в материале Anadolu.

Двухлетний британский серебристый кот по имени Хан живет в семье 36-летней турагентки Ниды Дины и ее дочери. Во время первого землетрясения женщина с ребенком смогли спастись, но кот так и не выбежал из здания. Второй волной 11-этажку разрушило полностью.

Дина больше месяца жила в машине возле руин дома и искала кота: ходила по приютам и расспрашивала местных. В конце концов во время разбора завалов животное нашли.

«Это невероятное чудо для нас. Я не теряла надежды до последнего момента, кот всегда спал со мной. Его увидели и нашли экскаваторщик и владелец дома - на ковре на кухне. Затем мы отвезли его к ветеринару», - рассказала женщина Anadolu.

Сейчас Хана лечат. У него обнаружили переломы лап и обезвоживание, также подозревают поражение внутренних органов.

«Хан — наше чудо. Я надеюсь, что он выживет», - говорит ветеринар Фатма Гюль Ханчиоглу, которая лечит кота.

После разрушительных землетрясений в Турции и Сирии в начале февраля появилось несколько историй спасения животных, находившихся под завалами неделями.

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