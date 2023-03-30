Скабеева со слезами на глазах призналась в бессилии армии РФ 7 30.03.2023, 7:54

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Старания оккупантов сошли на нет.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева не в настроении, потому что российским оккупантам не удается заставить страдать всех украинцев. Начиная с 10 октября, когда армия РФ начала серию массированных обстрелов украинской инфраструктуры, Кремль потратил 821 ракету разного типа (по данным на 9 марта 2023 года – ред.).

Общая стоимость этих боеприпасов – примерно 7,5 миллиарда долларов. Целью этих ударов было уничтожение энергетической системы Украины. Оккупанты не скрывали, что стремились оставить 40 миллионов украинцев без света, воды и отопления в канун зимы.

Однако украинские энергетики справились с вызовом, а РФ выбросила миллиарды дефицитных для них долларов на ветер.

Пропагандистка Ольга Скабеева со слезами на глазах пожаловалась в своем ток-шоу, что, как ни старались агрессоры, в Украине никто не страдает.

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

«Не хочу никому портить настроение, но все знают прекрасно, что в украинской столице уже практически не бывает перебоев с электричеством, украинцы не сидят без света в последнее время. Самый продолжительный блэкаут длился, по информации Кличко, 10 часов. Все американские пропагандисты указывают на то, что не получается, или мы не ставим в последнее время перед собой цели заставить всех страдать в Украине», - заявила ведущая.

В то же время подконтрольный РФ Севастополь, который никто не обстреливает, остался без света из-за тракториста, который во время земельных работ повредил кабель.

Однако пропагандисты не переживают на этот счет: в России регулярные отключения света и отсутствие газа – норма.

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