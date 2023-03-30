ВСУ начали теснить войска РФ на Запорожском направлении 30.03.2023, 8:40

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Назревает новый «жест доброй воли»?

Украинская армия перешла в наступление и начала теснить войска РФ на Запорожском направлении.

Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил, что на Запорожском направлении оккупанты заняли оборонные позиции.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

Ашурбеков отметил, что всякий раз, когда россияне готовятся совершить «жест доброй воли», они переходят к характерным действиям.

«На Запорожском направлении оккупанты заняли оборонительные позиции. Они уже не наступают, а пытаются сдерживать ВСУ. А ВСУ, наоборот, понемногу поджимают оккупантов. То, что оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру Запорожской области, свидетельствует, что враг опасается возможного наступления ВСУ. Когда россияне не имеют успехов на линии фронта, они начинают бить по гражданской инфраструктуре», – заметил Ашурбеков.

Депутат Запорожского областного совета также добавил, что на Запорожском направлении ежедневно напряженная ситуация, количество обстрелов не уменьшается.

«Средь бела дня враг атаковал города Орехов и Гуляйполе. Многоэтажные, частные дома и гражданская инфраструктура получили серьезные разрушения. Оккупанты хаотически обстреливают города, зная, что там остается местное население», - подчеркнул Ашурбеков.

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