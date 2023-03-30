Украинская разведка заявила о самоубийстве Лукашенко 30.03.2023, 8:59

4,976

В нем есть две составляющие: белорусская армия и политическая ситуация.

Сейчас Беларусь отыгрывает для России очень важную роль тыла и хаба, где ремонтируют российскую технику, обучают солдат. «Этого уже достаточно, чтобы Лукашенко мог говорить, что делает многое и без полноценного участия в наземной операции», – заявил в интервью gazeta.ua Андрей Юсов, спикер Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Он подчеркнул, что северная граница Украины хорошо укреплена и такого прорыва вражеских войск, как было в начале полномасштабной войны, уже не будет.

«Граница укреплена. Система противовоздушной и противоракетной обороны работает и имеет дополнительные возможности. Информации и у Украины, и наших партнеров гораздо больше. Уже идет открытая война и фактора неожиданности не будет. Это не значит, что попыток не будет. Но это будет суицидальный шаг, ведь повторения эффекта 24 февраля не будет», – сказал представитель нашей разведки.

Он подтвердил, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается втянуть белорусского коллегу Александра Лукашенко в войну.

«Прямое участие в войне стало бы самоубийством для его режима, поскольку это непременно повлияло бы как на белорусскую армию, так и на политическую ситуацию», – объяснил Юсов.

Также он прокомментировал угрозы Путина разместить на территории РБ российское ядерное оружие. Для ГУР и разведок стран НАТО и ЕС это не было сюрпризом. Юсов напомнил, что еще в январе ГУР предупреждало, что Беларусь может стать для Российской Федерации площадкой для различных ядерных провокаций.

«Этому предшествовало официальное взятие на вооружение Беларуси комплексов «Искандер» или изменение конституции в части безъядерного статуса», – обратил внимание разведчик.

Он сказал, что Путин пытается повысить ставки и в очередной раз использовать шантаж, хотя практически решение о ЯО в Беларуси вызывает вопросы.

«На самом деле россияне уже давно удерживают тактическое ядерное оружие в этом регионе – в Калининградской области. Поэтому намерение разместить его в Беларуси – это лишь информационная кампания без серьезных последствий, очередной блеф. Ибо других инструментов устрашения оппонентов они уже нет», – считает Юсов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».