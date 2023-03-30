Ситуация на фронте изменилась: появились новые «горячие» направления 30.03.2023, 9:06

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Наступление россиян в этих точках захлебнулось.

Силы обороны Украины отразили более 60 атак со стороны российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. «Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях... В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка», - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки и Выемки.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурм Бахмута. Во время штурмовых действий противника украинские воины отразили 28 атак противника. Противник также вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

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