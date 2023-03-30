Хитрый трюк поможет ускорить зарядку смартфона 2 30.03.2023, 9:25

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Нужно включить всего одну настройку.

Каждый активный пользователь гаджетами ненавидит те моменты, когда в суматохе нужно выискивать подходящий источник энергии, чтобы подзарядить разрядившийся смартфон. И само собой, в большинстве случаев это происходит в самый неподходящий момент, пишет unian.net.

Обычно для полной зарядки смартфону нужно 3-4 часа в зависимости от используемого блока питания. Но порой выходить из дома нужно прямо сейчас, поэтому мы прибегаем к различным хитростям. Как правило, они заключаются в отключение тех или иных функций.

Но есть одна настройка, которую, наоборот, рекомендуется включить, чтобы ускорить зарядку смартфона. Причем, она доступна для всех телефонов, начиная от старых кнопочных моделей и заканчивая современными.

Как быстрее зарядить телефон

Для того чтобы сократить время зарядки аккумулятора вашего смартфона, достаточно переключить его в «режим полета». Режим, которым многие наверняка никогда и не пользовались.

Здесь все просто: в режиме полета на смартфоне отключаются все беспроводные сигналы, включая Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сотовую связь. Это позволяет снизить энергопотребление устройства тем самым сократив время зарядки.

Насколько быстрее заряжается смартфон в режиме полета?

В ходе написания материала мы встретили всевозможные цифры, определяющие ускорение процесса зарядки от нескольких процентов до 20%. Конкретная разница во времени зарядки зависит от многих факторов, включая модель смартфона, состояние его батареи, мощность зарядного устройства и т.д.

В нашем случае, за первые полчаса заряд iPhone SE (2020) с включенным режимом полета заполнился на 20%, тогда как в обычном режиме – на 15%. В общем и целом, использование авиарежима может сократить время зарядки на 20-30 минут. Однако, следует учитывать, что режим полета может ускорить зарядку только в том случае, если вы не используете смартфон в это время.

Как включить и отключить режим полета на телефоне

Включение и отключение режима полета на телефоне зависит от модели и операционной системы, но в общем случае, для большинства устройств это можно сделать следующим образом:

Откройте «Настройки» на вашем телефоне.

Найдите раздел «Сеть и Интернет» или «Беспроводные сети».

Нажмите на опцию «Режим полета» или «Авиарежим».

Включите или отключите режим полета, переместив соответствующий переключатель в нужное положение.

Если у вас iPhone, то вы можете включить и отключить режим полета следующим образом:

Откройте «Управление центром уведомлений», проведя пальцем вниз от верхней части экрана.

Нажмите на иконку самолета, чтобы включить режим полета.

Чтобы отключить режим полета, нажмите на иконку самолета еще раз.

Важно помнить, что при включении режима полета на вашем телефоне отключаются все беспроводные функции, включая Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сотовую связь, поэтому убедитесь, что вам не нужна связь во время зарядки.

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