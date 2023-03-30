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Россиянку повеселил рассказ мужа о военных преступлениях в Украине

  • 30.03.2023, 9:31
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Россиянку повеселил рассказ мужа о военных преступлениях в Украине

Но ее смех прервала украинская диверсионная группа.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало шокирующий перехват телефонного разговора оккупанта РФ с супругой. Они весело обсуждали то, как российская армия убивает украинцев, уничтожает их населенные пункты.

Оккупант, который орудует на участке фронта в районе Кременной, похвастался супруге, о том, как с сослуживцами «отрабатывал» артиллерией украинское Торское.

«Наша работа», - хвалился военный РФ, надеясь, что об этом расскажут российские СМИ. Он также со смехом уверял, что его работа - убивать людей.

Его заявление повеселило и супругу. «Ой, котик… Относись к этому по-другому, милый. Ты служишь своей стране», - заявила россиянка.

Примечательно, что оккупант был крайне недоволен отношением к ним жителей оккупированных городов. «Местные к нам относятся не очень хорошо в этой, в Кременной. Сразу по-украински с нами разговаривают: «О, приехали, агрессоры!» - рассказал военный.

Смеяться военный РФ с супругой перестали, обсуждая, как на одну из их позиций наведались украинские диверсанты.

Россиянка была сильно напугана этим рассказом. «Два дня назад пятеро диверсантов вырезали ВДВшный взвод в соседней лесополосе. Зашли в «Кубрик», вырезали их. Троих в плен взяли, увели. Я не знаю, что караул делал. Там люди, ВДВшники, боевые, не то, что мы… Погибает много народу, конечно», - пожаловался оккупант РФ.

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