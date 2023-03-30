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Эксперт назвал направление ответного удара после применения ядерного оружия из Беларуси

  • 30.03.2023, 9:40
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Эксперт назвал направление ответного удара после применения ядерного оружия из Беларуси
Роман Свитан

Ответ будет массированным.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в интервью Radio NV ответил на вопрос, будет ли ответный удар от Запада и по какой стране, если РФ применит ядерное оружие, размещенное в Беларуси.

«Россия, если бы могла нанести ядерный удар по Украине, она бы это уже сделала еще девять лет назад. Они просто этого не могут сделать и прекрасно понимают, что это закончится полным крахом России, неважно, с какого места будет нанесен ядерный удар», — заявил эксперт.

Также Роман Свитан добавил: «Даже если она и состоится, переброска ядерных зарядов в Беларусь, то руководителем по выполнению ядерных задач будет все равно Россия, поэтому Беларусь никак не подходит под возвратный удар: удар будет нанесен все равно по России».

Летчик-инструктор озвучил причины, из-за которых РФ, скорее всего, не сможет внедрить в жизнь план по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси: «Я думаю, что не будет никакого переноса оружия: очень много проблем у россиян с тем, чтобы перебросить определенные средства и подготовить те же склады для хранения этих зарядов. Они за девять лет смогли «Феодосию-13» перенести».

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