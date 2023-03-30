Против Путина вырос «очень большой зуб» 1 30.03.2023, 9:51

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Запись разговора миллиардера Ахмедова с Пригожиным появилась не случайно.

В сети появилась аудиозапись, где российский миллиардер Фархад Ахмедов и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обсуждали Владимира Путина и неперспективное будущее России. И, вероятно, сам российский диктатор не знает об этом разговоре.

Об этом в комментарии «24 каналу» заявил бывший разведчик КГБ и ФСБ России Сергей Жирнов. Он отметил, что некоторые эксперты предполагают, что Путину просто боятся об этом сказать.

«Вероятно, ему даже не говорили об этом, ведь никто не решится ему сказать, что такой скандал произошел», – сказал он.

А он, по мнению Жирнова, случился достаточно громкий, чтобы его удалось «замять».

«И они боятся друг друга. Поэтому, вероятнее всего, ему таки об этом рассказали», – заявил бывший разведчик КГБ и ФСБ России.

Разговоры российской элиты

Он подчеркнул, что этот слив очень важен. Сергей Жирнов добавил, что ждал такого еще с прошлого года, потому что был убежден, что российская элита между собой так все и обсуждает. Все потому, что в первую неделю после 24 февраля 2022 года капитализация главных российских компаний упала.

«Я сразу сказал, что люди, за одну неделю потерявшие 80 миллиардов, они не могут выступать за эту войну», – рассказал он.

Жирнов отметил, что впоследствии начались санкции и людям начали говорить, что они не могут открывать себе счета, что их закрыли.

«У них были закрыты их транзакции по внешнеэкономическим отношениям с развитыми странами. У них арестовывалось и мобилизовывалось их имущество – яхты, дворцы. Их семьи были вынуждены возвращаться в Россию», – сказал бывший разведчик КГБ и ФСБ России.

Он отметил, что тогда было понятно, что у российской элиты против Путина вырос «очень большой зуб».

Почему аудиозапись появилась только сейчас

«И я был убежден, что именно такие разговоры между ними и есть. Мы дождались этого разговора только сейчас», – добавил Сергей Жирнов.

По его мнению, эта аудиозапись была опубликована именно тогда, когда Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России, ведь Путин перестал существовать на международной сцене формально как глава государства, а стал просто уголовным подозреваемым. И тогда, мол, все поняли, что пора это сливать.

«Стоит им понять, что этот разговор слит именно для того, чтобы все, кто вел такие разговоры повсюду, поняли, что они не единственные, что все так говорят между собой. И что теперь этого можно не очень бояться», – подчеркнул он.

Все сокровенное становится явным

Сергей Жирнов уверен, что два фигуранта этого слива – первые, поэтому всегда обращают на себя больше внимания.

«Вероятнее всего, открыты определенные уголовные производства против них следственным комитетом и ФСБ. Вероятно, за ними будет откомандирован определенный поиск», – предположил он.

По его словам, это – «информационная бомба». И эти люди показывают всем остальным, кто останется, в частности, тому же российскому союзу промышленников и предпринимателей, перед которым недавно выступал Владимир Путин, что все слушавшие его, на самом деле думают то, о чем говорилось в этом разговоре.

«Все, что они говорят – это здравый смысл. Здесь ничего неизвестного нет. Удивляет только количество матерщины, которая за этим следует, ведь это явно зашкаливает. Хотя в мужской среде в России – это довольно банальная вещь», – подытожил Жирнов.

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