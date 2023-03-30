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Уничтожение российского Ка-52 ракетами «Стугна»: полное видео работы десантников ВСУ

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  • 30.03.2023, 9:54
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Уничтожение российского Ка-52 ракетами «Стугна»: полное видео работы десантников ВСУ

Уникальная запись опубликована впервые.

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады 5 апреля 2022 года уничтожили два российских вертолета Ка-52 из ПТРК украинского производства «Скиф/Стугна-П».

Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее в сети была опубликована более короткая видеозапись.

Однако на днях в Telegram обнародовали полное видео успешных атак украинских защитников.

«95-я ДШВ отработала по установке «Скиф» 2 вертолеты Ка-52, которые каждый день нас кошмарили. Респект ребятам! От души», - говорится в комментарии к публикации.

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