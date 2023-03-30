Скандальный митрополит Московского патриархата пригрозил Зеленскому и его семье 19 30.03.2023, 10:27

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Обещал «кару свыше».

Скандальный митрополит УПЦ Московского патриархата Павел (Лебедь), которого в народе называют «Паша Мерседес», обратился с угрозами к президенту Украины Владимиру Зеленского. Это он сделал после того, как государство требует священников Московской церкви покинуть Киево-Печерскую Лавру.

Обращение «Паши Мерседеса» опубликовано на видео «Лавра.Суть спасения» на YouTube.

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В своем видеообращении Павел Лебедь сообщает, что Бог не простит лидеру украинского государства изгнание УПЦ из Лавры. Он сказал, что «слезы выселенных священнослужителей, не упадут в землю – они упадут ему на голову».

Московский поп «гарантирует» Владимиру Зеленскому Божью кару.

«Говорю вам, господин президент, что слезы наши не упадут на землю. Они упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах и нашем желании, можете с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот уступок. Потому что в эти минуты 220 человек выброшены вами на улицу», - сказал бывший настоятель Киев-Печерской Лавры.

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