Что будет с организмом после полного отказа от сахара 2 30.03.2023, 10:31

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Восемь неожиданных последствий.

Количество сахара, которое мы едим каждый день, ужасает, человек съедает шесть чашек сахара еженедельно, но почему так происходит?

Трудно избежать добавленного сахара в обработанных пищевых продуктах, потому что это самая популярная пищевая добавка, почти всегда ее подают бесплатно в общепитах, просили вы того или нет. Это вызывает сильную зависимость, и большинство из нас зависят от сахара, даже не осознавая этого.

Эксперты советуют перестать есть сахар. Как только вы это сделаете, вы увидите, насколько более сосредоточенным и ясным станет ваш разум.

Исследование, опубликованное в Nutritional Neuroscience, объясняет, как диета с высоким содержанием фруктозы обостряет дефицит памяти. Также есть данные, свидетельствующие о связи между потреблением сахара и отрицательными изменениями во фронтальной коре головного мозга — изменениями, связанными с дополнительными когнитивными проблемами.

Если вы зависите от сахара и потребляете его в больших количествах, это может привести к увеличению уровня сахара в крови, что может быть особенно опасно для людей с диабетом или преддиабетом. Кроме того, потребление большого количества сахара может привести к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и других проблем со здоровьем.

Замена сахара на комплексные углеводы, такие как полнозерновые продукты, овощи и фрукты, а также белки и здоровые жиры может помочь сохранить уровень сахара в крови на приемлемом уровне, уменьшить риск развития хронических заболеваний и поддержать здоровое состояние организма в целом.

Какие симптомы вы чувствуете?

После нескольких дней чистого питания, отказ от закусок, таких как чипсы и мороженое, и уменьшение потребления калорий, может показаться, что это трудно продолжать.

Многие люди также испытывают усталость или даже чувство печали или депрессии, поскольку их организм приспосабливается к более низким уровням глюкозы, дофамина и серотонина. Приблизительно через неделю ваша энергия начнет улучшаться, и вы будете чувствовать себя более живыми и менее раздражительными.

К сожалению, эта тяга часто сопровождается головной болью и усталостью в дополнение к чувству печали или депрессии, поскольку мозг приспосабливается к более низким уровням химических веществ на основе вознаграждения, таких как дофамин и серотонин. К счастью, после примерно недели, симптомы должны исчезнуть, и вы начнете чувствовать себя бодрее и внимательнее и даже почувствуете преимущества от того, что чувствуете себя здоровее.

Отказ от сахара может иметь разные последствия для организма в зависимости от того, как вы заменяете сахар в своем рационе.

Отказ от сахара может иметь следующие последствия для организма:

Снижение уровня сахара в крови

Если вы внезапно прекратите потребление сахара, ваш организм может столкнуться со снижением уровня глюкозы в крови, что может привести к симптомам гипогликемии, таким как головная боль, слабость.

Уменьшение риска развития сахарного диабета

Уменьшение потребления сахара может снизить риск развития сахарного диабета, поскольку сахар является одним из основных источников высокого уровня глюкозы в крови.

Потеря веса

Уменьшение потребления сахара может помочь снизить калорийность вашей диеты, что может привести к потере веса.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Уменьшение потребления сахара может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца.

Улучшение функции печени

Уменьшение потребления сахара, содержащегося в различных напитках, сладостях, кондитерских изделиях, помогает снизить нагрузку на печень. Печень отвечает за обработку и метаболизм сахара, и большое потребление сахара может перегрузить

Улучшение функции почек и предотвращение развития заболеваний почек

При потреблении большого количества сахара и продуктов, содержащих добавленные сахара, почки превращают сахар в глюкозу, а затем сохраняют ее в организме.

Если потребление сахара завышено, то почки не успевают превратить всю поступающую глюкозу в энергию. Это может привести к увеличению уровня сахара в крови, что может оказаться вредным для здоровья почек.

Снижение риска развития онкологических заболеваний

Отказ от сахара может оказать положительное влияние на снижение риска развития онкологических заболеваний за счет снижения уровня сахара в крови, уменьшения воспаления и похудения.

Повышение иммунитета

Потребление большого количества сахара может усугублять работу иммунной системы, что может увеличить риск развития рака. Отказ от сахара может помочь укрепить иммунную систему, что может снизить риск инфекционных заболеваний.

Как избавиться от сахарной зависимости?

Сахарная зависимость может быть трудной проблемой для людей, ведь сахар содержится во многих продуктах, которые мы ежедневно потребляем. Однако существуют способы, которые могут помочь избавиться от сахарной зависимости.

Если вы настроены избавиться от сахарной зависимости, вместо сахара можно использовать натуральные сладкие ингредиенты, такие как фрукты, мед или стевия. Также важно избегать продуктов, содержащих скрытый сахар, таких как сладости, готовые супы, соусы и йогурты.

Кроме того, рекомендуется уменьшить стресс и повысить уровень физической активности. Стресс может приводить к увеличению потребления сахара, поэтому важно заниматься регулярной релаксацией, например йогой или медитацией. Физическая активность поможет повысить уровень эндорфинов, которые могут снизить желание потреблять сахар.

Увеличьте потребление белков и здоровых жиров. Эти ингредиенты помогут поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снизить желание употреблять в пищу сахар.

Рекомендуемые источники белков и жиров включают в себя рыбу, мясо, яйца, орехи и семена, а также оливковое масло, авокадо и льняные семена.

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