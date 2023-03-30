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Стала известна судьба подбитых в порту Бердянска кораблей РФ

  • 30.03.2023, 10:43
  • 3,650
Стала известна судьба подбитых в порту Бердянска кораблей РФ

Это показывает ограниченные возможности России.

Поврежденные в ходе удара по морскому порту Бердянска в марте 2022 года российские корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» до сих пор не могут выполнять боевых задач, рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

Он напомнил, что год назад было подбито три корабля, один - БДК «Саратов» - уничтожен. Два БДК проекта 995 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» были повреждены.

По состоянию на март 2023 года оба поврежденных корабля не могут выполнять боевые задачи.

«Год спустя, после инцидента, РФ так и не смогла завершить ремонтные работы на БДК, повреждение и недееспособность которых она до сих пор не признала, хотя стало известно о гибели капитана «Цезарь Куников» Александра Чирвы. Это доказывает факт ограниченных ремонтных возможностей России», - объяснил эксперт.

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