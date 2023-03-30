«Заработала целая сеть трудовых лагерей, о которых никто не говорит» 30.03.2023, 10:49

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Виталий и Маргарита

Белорус рассказал о том, что такое карательная медицина и сталинская методика наказания.

Жителя Кобрина Виталия Жука осудили за пост о Лукашенко. Он попал сначала в ЛТП, а потом в колонию. «Сталинская методика наказания политических успешно применяется во всех действующих лагерях Беларуси. Как и в те далекие времена, так и сегодня, администрация настраивает заключенных против них», – говорит он. Виталий рассказал Ex-press о том, как заключенных пытают холодом, голодом и отсутствием связи с родными.

«Впервые увидел, как силовики орудовали своими дубинами и стреляли резиновыми пулями в беззащитных людей»

Виталий Жук родился и вырос в Кобрине. До предвыборной кампании 2020 года политикой не интересовался, но сейчас считает это серьезной ошибкой.

В 2020 году Виталий все чаще начал задавать себе вопросы: «Кем при этой несменной власти могут стать дети? Какое они могут получить образование? А что если им необходима будет качественная медицина? Какая будет жизнь у них через несколько лет, если качество нашей жизни стремительно падает вниз? Будет ли у них выбор?»

— Искал ответы на вопросы, что случилось с нашей страной, и как мы это могли допустить. Кто, если не он? Те люди, о которых я узнал, могли быть достойной заменой бездумному диктатору. Те люди, которые и сегодня сидят в лагерях, могут быть прекрасной альтернативой, – говорит он.

В августе Виталий узнал о происходящих фальсификациях и вышел на улицу:

— На площади Кобрина столкнулся с небывалой жестокостью со стороны силовых структур. Впервые узнал, что такое светошумовые гранаты и слезоточивый газ, увидел, как силовики орудовали своими дубинами и стреляли резиновыми пулями в беззащитных людей. Всё увиденное сильно повлияло на меня. На своей странице «ВКонтакте» я написал пост под названием «Обращение к Лукашенко», в котором назвал его «вором и убийцей», а работу карательных силовых структур сравнил с работой гестапо.

Виталий продолжал ходить на митинги в августе и сентябре. Его задержали 28 сентября и осудили по статье 23.34 за участие в несанкционированном митинге. Он получил штраф в размере 15 базовых:

— Также с августа получал звонки от различных сотрудников Кобринского РОВД с просьбой встретиться неофициально. Уже тогда к нам домой приезжали неизвестные люди в гражданском, чтобы найти меня, не объясняясь, кто они такие.

С октября 2020 года по февраль 2021 года белорус скрывался в Минске у друга, продолжал участие в митингах.

Мужчина признается, что «никогда не забудет событий 25 октября на Орловской и 8 ноября на Немиге. Он шел туда зная, что может не вернуться.

«Уезжать не хотел, так как думал, что всё-таки произойдет переломный момент»

Последний раз Виталий увиделся со всей своей семьей на новый год. Белоруса задержали в Минске в ночь с 4 на 5 февраля 2021-го:

— Меня искали, к моей семье, которая осталась в Кобрине, продолжали наведываться сотрудники уголовного розыска с обысками и угрозами забрать детей. Мое задержание было лишь вопросом времени и места. Уезжать не хотел, думал, что всё-таки произойдет переломный момент. Все же меня задержали начальник уголовного розыска Кобринского РОВД Николай Сурма и двое его подчинённых. 5 февраля было возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч.1 УК РБ — оскорбление президента.

Герою вручили повестку о направлении в лечебно-трудовой профилакторий. Там его держали, пока в РОВД не пришло подтверждение из офиса «ВКонтакте», что страница, на которой был размещен пост, принадлежит именно ему:

— На ЛТП я был осужден в 2019 году после того, как в 2018-м написал жалобу на двух сотрудников Кобринского РОВД. Думал, что по прошествии времени это аннулируется, так мне говорил и мой участковый. Но события 2020 года, в которых я участвовал, дали повод вспомнить об этом случае.

С 8 февраля 2021 года белорус находился в ЛТП-5 города Новогрудка, сейчас вспоминает те дни с ужасом:

— Администрация во главе с начальником Николаем Морозом поставила меня на профилактический учёт как склонного к экстремистской и иной деструктивной деятельности. С того момента меня подавляли как физически, так и психологически. 14 дней я не снимал с себя верхней одежды из-за сильного холода и морозов, меня заставляли бриться ежедневно под ледяной водой, в последние трое суток карантина закрыли в полностью неотапливаемом бетонном здании, когда температура ночью на улице достигала минус 17°-20°, пытали холодом. Кормили из немытой грязной посуды, принуждали к труду с обязательным выполнением нормы, помещали в штрафной изолятор.

«Я начал писать письма, а люди, которые работали за пределами ЛТП, тайно вывозили эти письма, шли на большой риск»

По словам героя, находясь там, он начал писать письма о происходящем, его поддерживали другие заключенные:

— Увидел бесчеловечное отношение к людям, узнал, что такое карательная медицина, но и там говорил людям, что молчать нельзя, начал писать жалобы. В дальнейшем ко мне подключились и другие люди, отбывающие наказание в ЛТП. Писал письма с желанием рассказать о происходящем. У многих ЛТП ассоциируется с алкоголиками и наркоманами. Пропаганда вбила в умы людей необходимость таких заведений. Заработала целая сеть трудовых лагерей, о которых никто не говорит. Я начал писать письма, а люди, которые работали за пределами ЛТП, тайно вывозили эти письма, шли на большой риск.

Супруга передала письма организации «Наш дом», на сайте которой выходили статьи под названием «Письма из ЛТП»:

— Белорусы узнали, чем на самом деле является ЛТП, администрация впервые испугалась. Мы заговорили о том, о чем говорить было не принято. Осужденные увидели, что с этой системой можно бороться, объединив усилия, они писали жалобы и отдавали их мне. Супруга, которая приехала ко мне с полуторагодовалой дочкой Марией, пыталась вывезти жалобы. Не получилось. Их закрыли в прогулочном дворике, не давали мобильный телефон, чтобы вызвать адвоката, держали около 4-х часов, всячески запугивая, принуждая отдать жалобы. Дважды приводили меня к ней и заявляли, что будут применять к ней физическую силу, если не повлияю.

Я отказался выполнять их требования, как и моя супруга, после чего меня закрыли в ШИЗО (штрафной изолятор) на 22 суток, как и тех, кто писал жалобы, а к ней применили физическую силу, и жалобы вырвали. Начальник ЛТП-5 неоднократно угрожал, что посадит мою жену, привлечет к уголовной ответственности за сотрудничество с иностранными СМИ, за дискредитацию государства, за призывы к санкциям, угрожал, что когда передаст сотрудникам КГБ, то детей передадут органам опеки.

«Начальник ЛТП-5 открыто сказал, что поместит меня в психиатрическую лечебницу»

По словам Виталия, угрозы возобновились после того, как он узнал и начал писать письма о том, куда уходит производимая в ЛТП-5 из белорусского леса:

— Подделывали документацию, продукция вывозилась непроштампованная, что позволяло другим фирмам ставить свои маркировки, перепродавая ее иным странам под видом собственной продукции. Массово уничтожали и вывозили дубы, вывозя их под видом дров. Потом за границей из наших дубов делали паркетную доску. Я смог выпустить это в письмах журналисту. Ко мне приехал человек, как он представился, из УСБ по Гродненской области, и дал понять, что делается всё по приказу сверху, а со мной может случится всё, что угодно. Я ответил, что если со мной что-либо произойдет, все письма о продукции опубликуют автоматически.

Виталий вспоминает и об угрозах начальника учреждения:

— Тогда начальник ЛТП-5 открыто сказал, что поместит меня в психиатрическую лечебницу в городе Островля, где у него все свои, и там мне поставят диагноз, который нужен будет ему. Я не стал обращать на это внимания. Тогда он позвонил в следственный комитет Кобрина и предложил им забрать меня. СК отреагировал, и за мной приехали сотрудники Кобринского РОВД. 13 августа 2021 года меня доставили в Кобринское РОВД, где вручили постановление об аресте. Во время следствия я находился в СИЗО-6 города Барановичи.

Мужчина вспоминает, как по дороге в Барановичи к нему в поезде подсадили другого политического, который сказал, что болен коронавирусом:

— В вагоне нас держали вместе, через неделю я заболел. В СИЗО медикаментов не давали, не давали прилечь и закрывать глаза. Приходил местный доктор и мерял температуру, она была 38-40 градусов. В самые тяжелые дни, когда уже находился в ужасном состоянии и не мог стоять, просто лёг, хотя понимал, что сейчас закроют в ШИЗО, но доктор разрешил полежать на кровати до вечерней проверки, дал таблетки и порошок от гриппа.

Кобринчанин рассказывает, как в СИЗО-6 дважды попал на «растяжку»:

— В стоячем положении лицом к стене тебя прижимают со всей силы рукой в область шеи, чтобы ты лицом был полностью придавлен к стене, а в это время другой сотрудник бьет по ногам. При этом бьют так, чтобы ты их максимально разводил друг от друга. Ты практически висишь изогнутый на шее, прижатый к стене, ноги в виде шпагата, упор только на носочки. По ногам бьют, но упасть не дают.

«Создает проблему один, значит, страдать будут все»

Ч.1 ст. 368 кобринчанину заменили на ч.2 ст. 368, мотивируя тем, что он оскорбил и обвинил Лукашенко в тяжких и особо тяжких преступлениях. 28 сентября 2021 мужчину осудили на 1,5 года лишения свободы и направили в ИК-2 города Бобруйска:

— Я столкнулся с предвзятым отношением администрации колонии. Сталинская методика наказания политических успешно перенята и имеет своё продолжение во всех действующих лагерях Беларуси. Как и в те далекие времена, так и сегодня, администрация настраивает заключенных против политических. Боясь марать свои руки и принимать в этом участие, подталкивают на это других заключенных, которые информационно оторваны от происходящего в стране. Им обещают бонусы в виде дополнительных дней свидания с родными, допуска в спортзал, разрешения на дополнительную посылку и так далее. Взамен на это им говорят устраивать провокации, быть глазами и ушами штаба.

Виталий подчеркивает, что эффективно используется методика, которая существовала в ГУЛагах: «создает проблему один, значит, страдать будут все»:

— Коллективное наказание. Ты захотел заявить о своих правах? Жди, что в твой отряд ворвётся режимный отдел, перевернет у всех тумбочки, выбросит на пол все продукты и всё это перемешает. Ты на звонках что-то сообщил родным? Наказан будет весь отряд. Этот режимный отдел будет бегать на протяжении нескольких дней подряд и повторять подобную процедуру. Ты, как политический, заговорил с кем-то из обычных заключенных? В таком случае администрация будет отправлять в ШИЗО этих людей, а не тебя.

За мнимые нарушения белоруса лишали посылок, свиданий с родными, звонков, ограничивали в сумме на отоварку продуктов питания, либо лишали ее вообще, закрывая в ШИЗО, а в последствии в ПКТ (помещение камерного типа):

— Завхозы, дневальные и их приближенные с большой радостью и рвением принимают во всем этом участие. В отрядах вывешиваются списки, когда, в какое время и где политзаключенный должен дежурить. Это может быть уборка лестницы, локального участка, умывальников, либо уборка коридора. И когда подходит твое время уборки тебе сообщают, что на тебя будет составлен акт якобы за отказ от этой уборки. Ты говоришь, что ты не отказываешься и ты идёшь убирать, а они тебе сообщают, что время твоей уборки уже давно прошло.

И когда ты идешь смотреть график уборок, то ты видишь, что завхоз его попросту поменял, и твое дежурство по времени уже прошло.

Для тебя — это ШИЗО. Для завхоза или дневального — это возможность получить дополнительную посылку, либо получить три дня длительного свидания, а не два. Со временем я был водворен в ШИЗО якобы за отказы от уборок, после чего начальник назначил мне ещё пять месяцев ПКТ, откуда я и освобождался.

Как рассказывает кобринчанин, с февраля 2022 года администрация лишила всех политзаключенных входящей корреспонденции, переписку сохранили только с близкими родственниками:

— На мою супругу давили, дома проводили обыски, во время одного из них привезли с собой представителей охраны и защиты детей. В их присутствии подложили флаг БЧБ в детские игрушки, а затем показательно достали его оттуда. Представители заявили, что им всё равно, и они делают что хотят, им терять уже нечего, так как им уже закрыт либо закроют выезд из страны. На супругу начали заводить административные дела.

«Температура в камере была такой, что изо рта шел пар»

Виталия содержали в помещении камерного типа. Он содроганием вспоминает, как там было холодно:

— В сентябре началось похолодание, в камере стало невыносимо. Отопление включили в середине октября, держали на минимуме, и помещение не прогревалось. В моей камере номер 33 в сентябре на стене проступила мокрая полоса. В декабре, когда на улице шёл снег, стена промокла по всей длине. На потолке с сентября появился грибок, который потом начал переходить на стены. Влага, которая испарялась от стены оставалась на потолке, поэтому в некоторых местах начало капать с потолка. В камере было настолько влажно и холодно, что вся бумага (письма, конверты, книги, тетради) впитывала её и становилась тяжёлой и волнистой. Соль и сахар, впитывая влагу с воздуха, растворялись, таяли.

На жалобы заключенного никто не реагировал:

— Я мог стоять часами, держась руками за трубу отопления, проходящую через камеру. Это труба находилась на уровне моей груди, иногда я прислонялся к ней головой, чтобы согреть уши. Температура в камере была такой, что изо рта шел пар, а на металлической лавке было уже невыносимо сидеть, — до такой степени было холодно. Читал тоже стоя, а не за столом. Усугублял всё ещё и голод. Ведь вся еда там для веса разбавлена водой и абсолютно не питательная.

Отсутствие дневного света, свежего воздуха, витаминов и хорошего питания со временем сильно начинают сказываться на здоровье человека. Виталий вспоминает, как у него болели суставы, позвоночник, отекали ноги, он увидел, как начали меняться ногти на всех пальцах, крошиться зубы, упало зрение:

— Когда в камере было невыносимо холодно, приходилось выполнять хоть какие-то упражнения, чтобы согреться. Но у голодного и истощенного не хватает на это сил. После самых элементарных упражнений у меня появлялось сильное головокружение, я тут же мог провалиться в сон. Позже мне объяснили, что это защитная реакция: мозг дает сигнал организму отключится, чтобы сохранить оставшуюся энергию.

Кормят тебя так, чтобы ты истощался, но не умирал, чтобы принести тебе максимальный физический урон и подавить тебя психологически. Бетон и металл — вот все, что я наблюдал вокруг себя 24 часа. 15-30-минутная прогулка во дворик не спасает тебя, ведь выводят на прогулку они в 5 утра, когда на улице еще темно и не взошло солнце.

«Я не мог представить, чтобы дети, которые меня ждали и приехали меня встречать, увидели бы, как их отца опять увозят»

Виталий Жук вышел из колонии 17 декабря 2022 года. Его семья не встречала, он сам в письмах просил этого не делать:

— Находясь в колонии и в ПКТ, каждый день просыпался с мыслью, что сегодня ко мне придут и объявят о возбуждении нового уголовного дела. Ближе к освобождению понял, что они могут это сделать сразу за воротами на глазах у моей жены и детей. Я не мог представить, чтобы дети, которые меня ждали и приехали меня встречать, увидели бы, как их отца опять увозят. Потому написал, чтобы они ждали меня дома, чтобы для детей это был сюрприз. Но меня не задержали и в день освобождения. Я благополучно приехал домой. Дети были в восторге.

19 декабря инспектор в РОВД поставил белоруса на профилактический учет на два года, сказал ходить к ним каждую неделю, а также и по их вызову в любой день:

— Сказали, что даже если еду в другой город более, чем на пару дней, то должен их предупреждать. Если желаю выехать в другую страну на отдых, то должен написать заявление на имя начальника РОВД, которое он рассмотрит и решит, разрешать выезд или нет. Заместитель начальника Александр Косяк прямо сказал: «Раньше нам мешали некоторые законные нюансы, но теперь я устраню тебя всеми незаконными способами, и мне ничего не будет. Теперь ты приехал в мой город и смуту наводить не будешь».

Всё это сопровождалось грубой нецензурной бранью и в присутствии того же оперуполномоченного Андрея Ломако. Далее меня передали Николаю Сурме, который намекнул, но уже в нормальной форме, что пока я свободен, но это временно.

Через три дня, 22 декабря, Виталий покинул страну:

— Наша семья вынуждена была уехать из страны в связи с продолжающимися угрозами. Мы уточнили у представителей Народного посольства Беларуси в Италии возможность и спустя некоторое время получили положительный ответ. Пока проводилась подготовительная работа по приёму моей семьи, я ожидал польскую визу в Тбилиси. После её получения прилетел в Прато, где меня уже ждала моя семья. Сейчас мы все вместе, нами занимается администрация города и Народное посольство.

«Результаты анализов выявили, что уровень витамина D занижен в четыре раза от самого низкого допустимого порога»

Сейчас герой чувствует себя лучше, но есть определённые проблемы со здоровьем. Из-за экстренной релокации не прошел полного медицинского обследования:

— В Тбилиси посетил некоторых врачей. Результаты анализов выявили, что уровень витамина D занижен в 4 раза от самого низкого допустимого порога. Как мне объяснял терапевт, уровень витамина D может быть от 30 до 100. У меня же показатель этот — 8. По его совету мне необходимо пройти некоторых врачей-специалистов и сдать еще определенные анализы.

Сейчас семья живет в Италии. К концу марта дети пойдут в местную школу. Виталий с Маргаритой записаны на курсы итальянского языка:

— Мы твёрдо решили, что не будем молчать о тех злодеяниях, с которыми столкнулась наша семья, и которые происходят с белорусами по сегодняшний день. Мы подаем документы как беженцы, чтобы в дальнейшем была возможность помогать и другим белорусам. Мы открыты для общения и готовы участвовать в любой помощи нашей стране. Мы хотим реализовать себя в полной мере, и мы не можем оставаться безучастными.

На вопрос, хотели бы они когда-нибудь вернуться в родную страну, кобринчанин отвечает:

— Конечно же, мы хотели бы вернуться в новую Беларусь. Сейчас это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, не при этой власти, во-вторых, достоверно известно, что в отношении нашей семьи опять начались оперативно-розыскные мероприятия. Мы не можем смотреть на ту пропаганду, которую начали проводить в белорусских школах. Мне не понять тех родителей, которые соглашаются с тем, чтобы их маленьким детям выкладывали в руки оружие, учили их разбирать и собирать автомат. Чем думают родители? Готовы жертвовать своими детьми в угоду этой власти?

Лукашенко и вся его свита показывают вам, что для них нет такого народа, как белорусы. Они к народу относятся, как к скоту на ферме, который можно лишь повести на убой. Такие родители уже своих детей лишили выбора.

Мы не могли позволить подобного для своих детей. Сейчас они в безопасности, у них есть мама и папа. Наши дети восстанавливаются от тех психологических травм, которые были нанесены им режимом. Когда сменится власть, мы будем рассматривать варианты по возвращению домой, но только без ущерба для наших детей.

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