Песков потерпел полное фиаско 30.03.2023, 10:49

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

В России назревают интересные события.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что война в Украине - надолго.

В интервью «Обозревателю» эксперт подчеркнул, что эта фраза Пескова - признак полного фиаско политики Кремля.

Недзельский напомнил о планах Путина и его окружения взять Киев «за 3-4 дня», а сегодня они говорят, что война надолго. Это все благодаря героизму и таланту наших защитников и в целом народа.

«Эта фраза Пескова является признаком полного фиаско кремлевской политики. Если в процессе контрнаступления, которое готовят Силы обороны Украины, мы сможем полностью выбить оккупационные войска с территории нашей страны, это может стать катастрофой и для России в целом, и для Путина лично», — говорит полковник запаса ВСУ.

По словам эксперта, в России уже назревают протестные настроения из-за падения экономики страны и изоляции. А некоторые российские политики, говорит Недзельский, уже готовы организовать переворот в Кремле.

Как сообщал сайт Charter97.org, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил представителей российской элиты, что война затянется надолго. «Думаю, вы ждете, что я что-то скажу. Все станет намного тяжелее. Это очень, очень надолго», — передавало издание The Guardian слова Пескова.

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