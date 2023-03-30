В России из-за атаки на Крымский мост арестовали полковника Росгвардии 30.03.2023, 11:17

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Он руководил закупкой средств защиты для стратегического объекта.

В РФ суд арестовал полковника Росгвардии Сергея Волкова, закупившего неэффективные комплексы для защиты Керченского моста в оккупированном Крыму «от беспилотников». Об этом сообщает «Коммерсант».

Как пишет российское издание, начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии был взят под стражу 29 марта. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2020 году офицер организовал закупку почти на 400 миллионов рублей двух радиолокационных комплексов Орел-БПЛА, которые по своим характеристикам «просто не могли противостоять вражеским беспилотникам».

У стороны защиты, пишет «Коммерсант», есть своя версия: утверждают, что уголовное дело против полковника «связано с попыткой переложить на него ответственность со стороны высшего начальства».

8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров, через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «взорвали грузовой автомобиль». Также говорили и об «атаке беспилотников». В России взрыв назвали «терактом», а организаторами — «украинские спецслужбы».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в «бавовне» будем комментировать после нашей окончательной победы».

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