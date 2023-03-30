«Долго пытались привыкнуть, но не смогли» 30.03.2023, 11:21

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Жители Гомеля терпят муки из-за грохота от переработки металлолома — что там происходит.

Жильцы частного сектора напротив цеха по переработке лома в Гомеле жалуются на страшный шум от оборудования на площадке. О противостоянии завода и местных жителей рассказали в сюжете гостелеканала, пишет «Зеркало».

Площадка предприятия «Гомельвторчермет», где собирают и заготавливают лом, ограждена невысоким забором. Там работают шредер, мощная дробилка и кран, который одну за другой подбрасывает металлические гири. Из-за этого в окрестностях стоят грохот, скрежет, а иногда, по словам местных, доносятся взрывы от баллонов.

Люди жалуются, что из-за шума не могут спать. В квартирах дрожат окна, звенит посуда, качаются люстры, а стены из-за особенно сильных «содроганий» кое-где пошли трещинами.

Горожане говорят, что долго пытались привыкнуть к грохоту, но так и не смогли.

На предприятии считают, что претензии жителей не обоснованы — мол, дома граничат с промзоной (поблизости действительно есть еще несколько заводов), где идеальной тишины не может быть по умолчанию.

Так, заместитель директора «Гомельвторчермета» Юрий Бричиков признал, что «переработка металлолома связана с шумовым эффектом», но заявил, что строительство цеха и в том числе шредерной установки прошло все согласования с санстанцией и другими организациями.

У местного центра гигиены и эпидемиологии другая позиция: специалисты провели исследование, обнаружили превышение предельно допустимого уровня шума и вибрации и встали на сторону жильцов.

Там рассказали, что предприятие раньше уже пыталось исправить нарушения, но безрезультатно, а Госсаннадзор неоднократно штрафовал должностных лиц «Гомельвторчермета».

В итоге по требованию Госсаннадзора был разработан проект санитарно-закрытой зоны по снижению шума на предприятии. В организации обещали изучить заключение и принять меры: «Немножко осталось потерпеть».

В частности, до конца года площадку должны обнести высокими шумозащитными заборами и уложить специальные материалы, которые будут гасить ударную волну. Затем санврачи снова сделают акустический расчет, чтобы выяснить, удалось ли исправить нарушения.

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