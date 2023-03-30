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Уровень воды в реках Беларуси быстро растет

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  • 30.03.2023, 11:26
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Уровень воды в реках Беларуси быстро растет

В МЧС сообщили, где ждать подтоплений.

За последние несколько дней в МЧС зафиксировали затопления дорог и частных подворий в четырех областях Беларуси — Витебской, Гомельской, Могилевской и Минской. На некоторых реках уровень воды поднимается со скоростью 80 см в сутки. В ведомстве рассказали, где ждать паводков в ближайшие дни и показали, к каким последствиям уже привела «большая вода», пишет Telegraf.

Так, согласно гидрологическому бюллетеню Белгидромета, до опасно высокой отметки вода за прошедшие сутки поднялась на притоке Припяти реке Случь в районе агрогородка Ленин, к опасному уровню подбирается вода на Западной Двине в Полоцке, ее притоке реке Улла у агрогородка Бочейково, на Березине в районе Борисова, а также на притоке Припяти реке Цна у деревни Дятловичи.

Уже превышены опасные высокие отметки на Западной Двине у Верхнедвинска, на Припяти в районе Петрикова и деревни Черничи, на реке Птичь у деревни Першая Слободка, притоке Днепра реке Друть в районе деверни Городище и притоке Сожа реке Проня у деревни Летяги.

Быстрее всего растет уровень воды на реках бассейнов Западной Двины — до 80 см в сутки. Вода в реках Березина и Сож поднимается с интенсивностью до 23 см всутки, на Днепре — до 16 см в сутки, на Припяти — до 5 см в сутки.

Одновременно с этим в реках бассейнов Немана и Вилии специалисты фиксируют спад уровней воды — уходит до

1-7 см за сутки. В Белгидромете подчеркнули, что на большинстве рек вода находится на пойме.

На западе Беларуси вода в реках пойдет на спад, в остальных районах — продолжит подниматься

Специалисты отметили, что в ближайшие дни на западе Беларуси вода в реках пойдет на спад, однако в остальных регионах страны уровень воды продолжит расти, хоть и с меньшей интенсивностью.

Между тем, в МЧС рассказали о последствиях подтоплений талыми водами и разливами рек. Так, в Могилевской области на 30 марта подтоплено 12 подворий, 9 подвалов жилых домов и 7 хозяйственных построек, а также 6 низководных мостов и 10 участков дорог.

Например, вблизи Черикова Могилевской области 29 марта из-за разлива Сожи подтопило участок грунтовой дороги возле понтонного моста. Из-за этого проезд к дороге Чериков-Костюковичи оазался не возможен и жители вынуждены объезжать через Кричев и Славгород.

Дело в том, что основной автомобильный мост в Черикове был закрыт на реконструкцию в октябре 2022 года. С тех пор переправа через Сож осуществлялась по понтонному мосту, возведенному 300 м ниже по течению реки.

Еще один подтопленный участок выявлен сотрудниками МЧС возле низководного автомобильного моста вблизи деревни Городище Могилевского района. Проезд по дороге перекрыли и организовали подъезд к деревне по объездной дороге через Белыничский район, по трассе М-4.

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