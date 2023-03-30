В Екатеринбурге ФСБ задержала журналиста Wall Street Journal 2 30.03.2023, 11:30

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Эван Гершкович

Эвана Гершковича обвиняют в «шпионаже по заданию американской стороны».

В Екатеринбурге в рамках уголовного дела о шпионаже задержали корреспондента Wall Street Journal, американского гражданина Эвана Гершковича. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По информации издания, задержание журналиста провели сотрудники ФСБ.

«Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в Екатеринбурге», — сообщило ТАСС.

Ранее в российских СМИ сообщалось о том, что во время командировки в Екатеринбург редакция Wall Street Journal потеряла связь со своим журналистом.

Журналист Дмитрий Колезев написал, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК «Вагнера».

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