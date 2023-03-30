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В сеть «слили» семейные фото пилотов РФ, бомбивших Мариуполь

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  • 30.03.2023, 11:39
  • 3,468
В сеть «слили» семейные фото пилотов РФ, бомбивших Мариуполь

Снимки были сделаны во время новогоднего корпоратива.

Расследователи InformNapalm получили семейные фото офицеров 960-го гвардейского штурмового авиационного полка РФ, которые в прошлом году бомбили украинский Мариуполь.

Как сообщил InformNapalm в своем Телеграмм-канале, эти фото были сделаны во время новогоднего корпоратива коллектива российских убийц.

На кадрах можно увидеть командира 960-го штурмового авиационного полка РФ, полковника Сергея Атрощенко, который отдавал приказ о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе, а также больницы города. Также на снимках его коллеги позируют вместе со своими женами.

«Фото не было в открытом доступе, их удалось вытащить благодаря переписке с фотографом, которая предоставляла Атрощенко услуги съемок корпоратива», — пояснили расследователи.

фото InformNapalm
фото InformNapalm
фото InformNapalm
фото InformNapalm
фото InformNapalm

Ранее украинская команда «КіберСпротив» и международное разведывательное сообщество InformNapalm опубликовали переписку и данные российского военного преступника, командира воинской части 75387 960-го штурмового авиационного полка РФ, полковника Сергея Атрощенко. Его авиаполк дислоцируется на аэродроме в окрестностях города Приморско-Ахтарск (Краснодарский края РФ, берег Азовского моря).

Именно Атрощенко отдавал приказы и контролировал уничтожение Мариуполя. 41-летний командир полка Сергей Атрощенко родился в Овруче (Житомирская область), затем жил в российском Липецке, Воронеже, служил и был прописан во временно оккупированном Крыму.

По информации расследователей, сейчас Атрощенко живет на съемной квартиру на улице Мира, 151 (квартира 2) в Приморско-Ахтарске.

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