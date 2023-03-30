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«Племянник» Кадырова расстрелял судмедэксперта в Изюме

  • 30.03.2023, 12:09
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«Племянник» Кадырова расстрелял судмедэксперта в Изюме

Личность оккупанта установлена.

Украинские правоохранители установили личность изюмского палача, который убил мирную жительницу из-за ревности. Им удалось идентифицировать еще одного российского изверга, причастного к циничному военному преступлению – убийству судмедэксперта за проукраинскую позицию в Изюме на Харьковщине.

Это 26-летний уроженец Дагестана, командир боевой машины реактивного дивизиона воинской части 61899 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й танковой армии Западного военного округа Вооруженных сил России, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, 7 мая 2022 года российский военный пришел в патологоанатомическое отделение Центральной городской больницы Песчанской Богоматери в Изюме. В это время на своем рабочем месте находились работники, среди которых был 70-летний судебно-медицинский эксперт, который после тяжелой болезни потерял ногу и передвигался на протезе.

"Племянник Кадырова" расстрелял судмедэксперта в Изюме: личность оккупанта установлена / фото офис генпрокурора

«Оккупант представился, назвал себя «племянником Кадырова» и начал разговаривать с сотрудниками. Судмедэксперт сказал, что считает пребывание военных Российской Федерации на территории города Изюм незаконным и сказал: «Кто вас сюда звал?»,- рассказали в прокуратуре.

В ответ на это российский военнослужащий начал вести себя агрессивно. Он несколько раз ударил эксперта в лицо и сделал четыре выстрела из автомата Калашникова в потолок.

«Испугавшись, лаборантка выбежала на улицу. Оккупант приказал врачу-патологоанатому немедленно вернуть ее обратно. Мужчина последовал за ней. Когда российский военнослужащий и судмедэксперт остались в кабинете вдвоем, оккупант застрелил мужчину», - говорится в сообщении.

Российскому военному было заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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