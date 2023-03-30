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Слезы Скабеевой

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  • Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
  • 30.03.2023, 12:18
  • 7,148
Слезы Скабеевой

Не верь глазам своим.

Не верь клятве диктатора, слезам пропагандистов и улыбке оккупанта. Немного перефразировали под нынешние реалии.

Скабеева жалуется, что в Украине перестали отключать свет, хотя так обещали устроить там «суровую зиму», чтобы все замерзли и умоляли о пощаде.

На это было потрачено миллиарды долларов, но уже второй месяц в Украине не наблюдается перебоев с электричеством.

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