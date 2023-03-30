Слезы Скабеевой

Слезы Скабеевой9
- Телеграм-канал «Кремлевский цирк»
- 30.03.2023, 12:18
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Не верь глазам своим.
Не верь клятве диктатора, слезам пропагандистов и улыбке оккупанта. Немного перефразировали под нынешние реалии.
Скабеева жалуется, что в Украине перестали отключать свет, хотя так обещали устроить там «суровую зиму», чтобы все замерзли и умоляли о пощаде.
На это было потрачено миллиарды долларов, но уже второй месяц в Украине не наблюдается перебоев с электричеством.
Телеграм-канал «Кремлевский цирк»